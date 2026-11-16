Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.0 комментариев
В Москве и Петербурге задержали организаторов фиктивного модельного агентства
МВД: Полицейские задержали 11 организаторов фиктивного модельного агентства
Сотрудники полиции задержали 11 подозреваемых в мошенничестве под видом предложений работы в модельном бизнесе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве выявили криминальную схему и задержали 11 подозреваемых», – заявила Волк, ее слова приводятся в канале МВД в Мах.
Злоумышленники приглашали людей на кастинги в арендованные офисы в центрах Москвы и Петербурга. Они убеждали кандидатов в необходимости платной подготовки в академии, обещая после этого высокооплачиваемые заказы. Тем, у кого не было денег, предлагали оформить кредит.
После получения средств мошенники уклонялись от выполнения обязательств: не предоставляли трудоустройство и не возвращали деньги. Заведено 15 уголовных дел по статье о мошенничестве, объединенных в одно производство. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники начали использовать схему обмана с предложением оформить займы под видом создания бонусного счета при приеме на работу.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредили об аферистах, выманивающих деньги под предлогом оформления рабочей визы для зарубежного трудоустройства.