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МВД: Мошенники под видом работодателей заставляют оформлять кредиты
Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, предлагая соискателям оформить займы под видом создания бонусного счета при приеме на работу, предупредили в МВД.
Злоумышленники публикуют в интернете объявления с предложениями о трудоустройстве, а на этапе собеседования требуют от кандидатов оформления кредитных карт или займов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Аферисты убеждают жертв, что это необходимо для создания бонусного счета и получения привилегий.
Кроме того, преступники просят пополнить баланс мобильного телефона или перевести средства по указанным реквизитам. Лжеработодатели обещают, что деньги не будут списаны, а в случае списания их сразу вернут.
Если средства не возвращаются, в схему включается фальшивый юрист. Он уверяет соискателя в необходимости обновления данных в бюро кредитных историй. Для этого мошенники требуют оформить кредит через доверенное лицо и перевести деньги на их счета.
Ранее злоумышленники под видом работодателей начали блокировать устройства Apple у доверчивых соискателей.
Аферисты также принялись выманивать платежные данные у студентов под предлогом оформления на престижную летнюю стажировку.
В мессенджерах преступники требуют от жертв оформить рассрочку для получения легкой удаленной работы.