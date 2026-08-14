МВД: Мошенники блокируют устройства Apple под видом работодателей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дистанционные мошенники начали использовать новую схему блокировки устройств Apple. Злоумышленники действуют от имени потенциального работодателя, предлагая настроить корпоративное оборудование или установить служебные приложения, пояснил Васенин ТАСС.

Для этого жертву просят выйти из личного аккаунта.

«Пользователю при, например, предложении работы, настройке корпоративного оборудования или доступа к какому-либо служебному приложению предлагают выйти из вашего аккаунта и ввести данные, которые предоставляет мошенник. Как только вы вводите чужие данные в свой мобильный телефон, то вы сразу же теряете устройство как таковое, не можете им пользоваться», – сообщил он.

После успешной блокировки мошенники связываются с владельцем устройства. Они сообщают, что гаджет находится под их контролем, и требуют перевести деньги за восстановление доступа.

Однако, по словам Васенина, даже после неоднократной выплаты выкупа вернуть доступ к устройству на практике не удается.

Ранее в МВД предупреждали, что мошенники заманивают школьников бонусами в онлайн-играх ради блокировки их устройств.

Весной мошенники придумали другую схему с вымогательством за снятие ограничений с гаджетов Apple.

В феврале преступники распространили вредоносные программы под видом рабочих приложений от имени работодателей.