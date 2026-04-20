Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России

Tекст: Вера Басилая

По словам Драпкиной, распространенность детского ожирения в России увеличивается, особенно среди мальчиков. Впервые показатели ожирения среди мужчин и женщин в России сравнялись, хотя ранее болезнь была более характерна для женщин, пишет «Коммерсантъ».

Драпкина подчеркнула, что ожирение, проявившееся в детстве, часто сохраняется и во взрослом возрасте, особенно у мальчиков.

«У нас в центре проводилось исследование. В течение 37 лет мы наблюдали за мальчиками и девочками. Ожирение в детском возрасте – самый постоянный фактор, который затем встречается и в возрасте 40–50 лет, даже больше, особенно у мальчиков», – заявила она.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее отмечал, что в 2024 году от ожирения страдали 480 тыс. школьников. Медики предупреждают: чем раньше возникает заболевание, тем выше риск его сохранения во взрослом возрасте.

Согласно данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF), сегодня в мире ожирением страдают около 180 млн детей. К 2040 году, по прогнозу организации, это число вырастет до 227 млн.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об остановке тенденции роста ожирения у несовершеннолетних в России.

Профессор Валентин Фадеев предупредил, что число россиян с ожирением может превысить треть населения в ближайшие десять лет при отсутствии изменений в образе жизни.

В РАН заявили, что в России наблюдается устойчивый рост числа детей с избыточной массой тела. Девять процентов детей в стране страдают ожирением.