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    Пиар-удар Трампа по Ирану грозит миру тяжелыми последствиями
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    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    Путин сказал, что стало фундаментом Победы над нацистской Германией
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

    18 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    33 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    20 комментариев
    23 июня 2025, 04:22 • Новости дня

    Роспотребнадзор сообщил об остановке тенденции роста ожирения у детей

    Tекст: Антон Антонов

    В России остановлена тенденция роста ожирения у детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы остановили тенденцию роста ожирения у детей», – приводит слова Поповой ТАСС.

    По ее словам, для достижения этого результата пришлось предпринять значительные усилия. «Но нам удалось», – сказал она, подчеркнув важность данного вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко в июне заявил об обеспокоенности из-за увеличения числа детей с ожирением.

    В октябре Минздрав заявил, что только 35,7% россиян имеют нормальную массу тела.

    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    @ Carlos Barria/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После авиаударов по территории Ирана президент США Дональд Трамп может оказаться в своеобразной политической ловушке, заявил политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Лукьянов в своем Telegram-канал отметил: «Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна», подразумевая, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определяться реакцией Тегерана.

    Политолог Лукьянов считает, что если Иран нанесет ответный удар по американским объектам, Соединенным Штатам придется глубже втягиваться в конфликт. В случае слабой или формальной реакции со стороны Ирана, израильское руководство и американские неоконсерваторы будут усиливать давление на Белый дом с целью добиться смены власти в Иране, тогда как Трамп, по мнению автора, к такому сценарию не готов, добавил он.

    Лукьянов предполагает, что иранские власти вряд ли решатся на прямую атаку по объектам США, чтобы не провоцировать масштабного военного вовлечения американской армии. Вместо этого Тегеран, вероятно, расширит удары по Израилю. «В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима», – заявил он.

    В воскресенье в Конгрессе США заявили, что Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что является нарушением конституции.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    18 комментариев

    Комментарии (19)
    22 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    Медведев заявил, что после ночных ударов США по трем целям в Иране ряд стран выразил готовность напрямую поставить Тегерану ядерное вооружение, передает РИА «Новости». «Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? … Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – уточнил он.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    Комментарии (0)
    22 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    TRHaber: Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири.

    «Ормузский пролив будет закрыт через несколько часов», – приводит TRHaber слова генерала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    18 комментариев

    Ранее СМИ сообщали, что американские удары по иранским ядерным грозят скачком мировых цен на нефть из-за возможного перекрытия Ормузского пролива. Еще до ударов США Тегеран допускал возможность перекрытия этого пролива.

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    22 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией

    Эксперт Анпилогов: Удар США не мог нанести критического урона ядерным объектам Ирана

    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
    @ Gene Blevins/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию. В Белом доме не могут не понимать, что несколько бомб GBU-57 не способны разрушить ядерные объекты, расположенные в толще горы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

    «Проникающая способность GBU-57 – примерно 60 метров. Но речь идет об обычном грунте. Если же говорить о железобетонных укрытиях, то этот показатель падает до примерно трех метров. Очевидно, этого не хватит, чтобы разрушить ядерные объекты в Натанзе и тем более в Фордо, расположенном в толще горы», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Судя по всему, американской стороной даже не ставилась задача по уничтожению подземных комплексов, они пытались вывести из строя вентиляцию и завалить вход. Но на таких объектах всегда есть разветвленная система запасных выходов, которые не используются и всячески маскируются, а также резервные системы энергоснабжения и вентиляции», – продолжил он.

    «Все это понимаем мы, а значит, осознают и в Белом доме. Таким образом, я вижу в этой атаке США скорее символический жест, пиар-акцию и демонстрацию возможностей, чем реальную попытку нанести критический урон иранской ядерной отрасли. Признаков того, что это действительно военная операция, ставящая перед собой решительные и серьезные цели, пока нет», – подчеркнул спикер.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    В CBS News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Минобороны США сообщили, что для ударов использовались бомбардировщики B-2 с противобункерными бомбами GBU-57, а также ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок.

    Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) заявило об «отсутствии повышения уровня радиации» после ударов США. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, но заявила, что удары не остановят ее от развития ядерной программы.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».


    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    18 комментариев

    Комментарии (6)
    22 июня 2025, 17:44 • Новости дня
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о призыве к властям Китая убедить Иран воздержаться от перекрытия Ормузского пролива.

    «Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам – прим. ВЗГЛЯД) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти», – сказал госсекретарь в ходе интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее индийские эксперты по вопросам безопасности сообщили, что закрытие Ормузского пролива может вызвать значительные сбои в мировой торговле нефтью.

    В воскресенье турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири сообщили, что иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы. Позже заявление о необходимости закрытия пролива прозвучало на заседании комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    18 комментариев


    Комментарии (27)
    22 июня 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вера в Отечество и национальные традиционные ценности стали фундаментом для победы Советского Союза во Второй мировой войне.

    Глава государства отметил, что духовная и моральная поддержка народа строилась на этих ценностях, которые были источником силы во времена испытаний, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «В основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество».

    Президент добавил, что вера закладывалась через разные институты, включая школу, церковь и традиционные религии. Он также отметил, что даже противники признавали важность воспитания, полученного в советских школах, для формирования характера будущих победителей.

    Путин отдельно обратил внимание на утрату единой логики исторического процесса и образовательных программ в 1990-е годы, что, по его словам, негативно сказалось на формировании патриотизма у молодого поколения.

    Ранее Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.

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    22 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, он также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

    Напомним, в памятных мероприятиях по всему миру, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие более 1,2 млн человек.


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    22 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США

    Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта после авиаударов США по Ирану

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» в и без того проблемном регионе Ближнего Востока.

    «Я серьезно встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», – отметил генсек ООН в своем заявлении.

    Гутерреш отметил, что есть нарастающий риск выхода конфликта из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

    «Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир», – призвал он.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    18 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

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    22 июня 2025, 15:59 • Новости дня
    Пентагон раскрыл подробности удара по ядерным объектам Ирана
    Пентагон раскрыл подробности удара по ядерным объектам Ирана
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана с использованием 14 сверхтяжелых авиабомб и более 75 высокоточных боеприпасов, сообщили в Пентагоне.

    Авиаудары США по ядерным объектам Ирана были проведены с использованием бомбардировщиков B-2, ракет «Томагавк» и так называемых бомб для разрушения бункеров, сообщает Bloomberg. Операция, получившая название Midnight Hammer, включала более 75 высокоточных боеприпасов и задействовала около 125 самолетов.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, рассказал, что B-2 стартовали с базы Вайтман в штате Миссури. Часть бомбардировщиков совершила отвлекающий маневр, чтобы ввести в заблуждение иранскую ПВО, в то время как другая группа B-2 нанесла основные удары по целям.

    Субмарины ВМС США выпустили крылатые ракеты «Томагавк», а бомбардировщики B-2 впервые в боевых условиях применили 14 сверхтяжелых бомб. Помимо бомбардировщиков и субмарин, в операции участвовали десятки самолетов-заправщиков и современные истребители.

    Министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что операция готовилась несколько месяцев, с привлечением максимальных мер по обеспечению безопасности и элементами дезинформации. По его словам, миссия была направлена исключительно на уничтожение ядерной программы Ирана, а не на смену власти в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    18 комментариев

    Ранее Ирана пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Комментарии (21)
    22 июня 2025, 07:40 • Новости дня
    Ученые: Просмотр видео для взрослых медленно разрушает мозг

    Исследования показали опасность деменции от частого просмотра порнографии

    Tекст: Ирма Каплан

    Исследование предупреждает, что у людей, которые часто смотрят контент для взрослых, нарушаются когнитивные функции, так как регулярный просмотр порнографии может сразу же снижать эффективность выполнения задач, требующих внимания и когнитивного контроля.

    Нарушение исполнительной функции и снижение когнитивных способностей являются ранними признаками снижения когнитивных способностей, предвестниками деменции. Исследования показали: если просмотр видео для взрослых повторяется регулярно, то такое развлечение потенциально может повысить угрозу ментальному здоровью.

    «Влияние зависимости от интернет-порнографии на функциональные связи мозга в префронтальной доле имеет характеристики, сходные с характеристиками наркотической зависимости. Более того, люди, которые часто потребляют порнографию в интернете, сообщают, что испытывают сильное сексуальное возбуждение и повышенное удовольствие во время просмотра, что впоследствии негативно сказывается на их когнитивных способностях и эмоциях», – приводит вывод ученых Daily Mail.

    Исследование было проведено учеными из медицинского колледжа Чэнду в Китае, в нем приняли участие 16 здоровых студентов колледжа и пять студентов колледжа с серьезной зависимостью от интернет-порнографии.

    В ходе опыта студенты колледжа просмотрели 10-минутный порнографический видеоролик в интернете. До и после просмотра они прошли тест, который измеряет концентрацию и контроль внимания (тест Струпа), а также три психологических опросника.

    Ученые заметили, что после просмотра порнографии у участников значительно замедлилась реакция, они допускали больше ошибок в тесте по сравнению с показателями до просмотра. Кроме того, паттерны мозговой активности, наблюдаемые у этих студентов, напоминали те, что наблюдаются у людей с наркотической зависимостью и шизофренией.

    У студентов, которые не увлекались просмотром порно, была замечена сильная нейронная связь в областях мозга, отвечающих за обработку речи, координацию движений и сенсорную информацию.

    Пользователи с высокой частотой просмотра порно-контента показали повышенную активность в областях, которые обычно связаны с зависимостью и эмоциональной регуляцией.

    Это говорит о том, что частое потребление контента для взрослых может вызывать нервные и поведенческие эффекты, схожие с другими видами зависимостей. Кроме того, результаты исследования показали, что даже при нерегулярном просмотре порно люди будут испытывать когнитивные эффекты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, современные данные ученых показали, что практикующие БДСМ люди отличаются, как правило, устойчивой психикой, в отличие от непрактикующих, к тому же подобные практики, как оказалось, не являются признаком психотравмы или патологии.

    Кроме того, ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин.

    Комментарии (20)
    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по иранским ядерным объектам может стать судьбоносным для его президентства, пишет Washington Post.

    Решение Трампа нанести удар по трем атомным объектам Ирана стало необычным и рискованным шагом, сообщает Washington Post.

    Президент США так рассчитывает устранить иранскую ядерную угрозу, которая оставалась нерешенной проблемой для предыдущих американских лидеров.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    18 комментариев

    Трамп делает ставку на то, что Иран не сможет нанести значимый ответный удар. Если этот расчет оправдается, президент США сможет продемонстрировать свою решимость не только Тегерану, но и другим глобальным соперникам – Китаю и России.

    По мнению авторов материала, это решение может существенно повлиять на положение Трампа внутри страны и на международной арене.

    В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Сам Иран указал, что вправе сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов. В Конгрессе США заявили, что удар наносился без разрешения конгрессменов, что нарушает конституцию и может стать поводом для импичмента Трампу.

    Комментарии (7)
    22 июня 2025, 10:09 • Новости дня
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты, сообщили неназванные американские чиновники в СМИ.

    Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, последующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, сообщили собеседники NBC, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    18 комментариев

    Также они отметили, что пока неизвестно, будут целью ответных ударов зарубежные или внутренние объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    Комментарии (16)
    22 июня 2025, 18:55 • Новости дня
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    @ Felix Zahn/imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов США по иранским объектам и призывом к прекращению огня, сообщил источник.

    Проект резолюции был представлен делегациями России, Китая и Пакистана среди членов Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости». В документе содержится требование немедленного и безоговорочного прекращения огня после атаки США по иранским ядерным объектам, находящимся под наблюдением МАГАТЭ. Также в проекте резолюции выражено решительное осуждение этих ударов, которые, как отмечается, представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.

    Авторы документа подчеркнули необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом. Кроме того, они призвали к дипломатическому урегулированию ситуации и предложили гарантировать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на отмену всех санкций – как многосторонних, так и односторонних.

    Источник уточнил, что Совет Безопасности не планирует голосовать по проекту резолюции в воскресенье, когда должно состояться заседание СБ ООН по поводу атаки США против Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    18 комментариев

    Ранее Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.


    Комментарии (7)
    22 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод (Херсонская область), потери ВСУ составили более 70 человек, сообщило Минобороны России.

    Ракетный удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». Сообщается, что для атаки использовался боеприпас с кассетной боевой частью. Удар пришелся в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ на полигоне, сообщило Минобороны России в Telegram.

    В результате были уничтожены более десяти автомобилей ВСУ, а потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также сообщается об уничтожении прикрывавшего полигон расчета ПВО и дрона-перехватчика типа «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в районе Степановки в ДНР.

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    22 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне следует отказаться от дальнейшей эскалации ситуации с Ираном и вернуться к переговорам после ударов по иранским ядерным объектам, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявила, что Ирану нельзя позволить создавать ядерное оружие.

    «Я призываю все стороны отступить, вернуться к переговорному столу и избегать дальнейшей эскалации», – добавила она.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    По словам Каллас, главы МИД Евросоюза обсудят американскую атаку на Иран в понедельник.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что удар США по Ирану больше напоминает пиар-акцию, чем военную операцию.

    Комментарии (16)
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