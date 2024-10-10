Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Минздрав: Нормальную массу тела имеют лишь 35,7% россиян
Минздрав: Экономический ущерб от ожирения в России составил 4% ВВП страны
Только 35,7% россиян имеют нормальную массу тела, экономический ущерб от ожирения достигает 4% от ВВП, сообщил директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Иван Деев на международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка».
Деев отметил, что экономический ущерб от ожирения в России составляет 4% от валового внутреннего продукта страны, поскольку только 35,7% жителей России имеют массу тела в пределах нормы. Он подчеркнул важность учета потерь от состояний, связанных с ожирением, в денежном выражении для понимания их влияния на экономику, передает ТАСС.
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