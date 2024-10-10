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    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    10 октября 2024, 11:37 • Новости дня

    Минздрав: Нормальную массу тела имеют лишь 35,7% россиян

    Минздрав: Экономический ущерб от ожирения в России составил 4% ВВП страны

    Tекст: Вера Басилая

    Только 35,7% россиян имеют нормальную массу тела, экономический ущерб от ожирения достигает 4% от ВВП, сообщил директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Иван Деев на международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка».

    Деев отметил, что экономический ущерб от ожирения в России составляет 4% от валового внутреннего продукта страны, поскольку только 35,7% жителей России имеют массу тела в пределах нормы. Он подчеркнул важность учета потерь от состояний, связанных с ожирением, в денежном выражении для понимания их влияния на экономику, передает ТАСС.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что около 40 млн россиян страдают ожирением.

    Росстат опубликовал исследование, согласно которому доля россиян старше 19 лет с избыточным весом за последние пять лет выросла до 62,6%.

    Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил причину роста численности мужчин с лишним весом в России.


    9 октября 2024, 19:31 • Новости дня
    Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году
    Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден использовал нецензурные выражения в адрес других политических лидеров, включая бывшего президента США Барака Обаму и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили СМИ.

    Как пишет Assosiated Press, эти утверждения содержатся в новой книге известного журналиста Боба Вудворда, автора расследования, приведшего к «Уотергейтскому скандалу». Книга под названием «Война» будет опубликована 15 октября и основана на интервью с участниками событий, передает РБК.

    Согласно книге, Байден выразил мнение о том, что Обама недооценил российского президента Владимира Путина в 2014 году. В одном из приводимых в книге разговоров Байден якобы сказал своему другу: «They f**** up in 2014, Barack never took Putin seriously», что можно перевести как «Они облажались в 2014 году, Барак никогда не воспринимал Путина серьезно».

    Весной этого года, по словам Вудворда, Байден также «разразился тирадой» в адрес Нетаньяху, назвав его «сукиным сыном» и «плохим парнем» за решения по Газе.

    Стоит отметить, что в июле этого года американские СМИ написали, что неофициальный комитет демократов, состоящий в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, устроил заговор, чтобы заставить Байдена отказаться от участия в выборах президента США. В конце июля Байден действительно заявил о выходе из президентской гонки.

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    9 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Хорватии заявил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

    Зеленский утверждает, что Россия якобы «геополитически проиграет», если Украина вступит в Североатлантический альянс, передают «Ведомости». По его словам, членство Украины в НАТО станет настоящим шагом к миру в регионе.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что план завершения конфликта будет представлен западным партнерам, а лишь затем гражданам страны в усеченном виде. По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен, хотя грозил стать программой действий США на ближайшее время.


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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    10 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма

    Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий

    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выразила готовность прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания изменений границ, рассчитывая на гарантии безопасности от США и скорое вступление в ЕС, сообщила газета Corriere della Sera.

    Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.

    Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».

    Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.

    «Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание

    Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

    Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.

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    9 октября 2024, 18:52 • Новости дня
    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз

    Немецкий генерал Фрейдинг: Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз

    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников, заявил генерал немецкой армии Кристиан Фрейдинг, сообщает издание Taggesschau.

    По его словам, с весны текущего года темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, сообщает «Московский комсомолец».

    «У нас есть представление о количестве украинских призывников. И с весны оно значительно выросло, а именно в пятизначном диапазоне», – заявил Фрейдинг.

    Ранее украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.

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    10 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН

    Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН

    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».

    Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.

    По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».

    «При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.

    Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.

    Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    9 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    «Искандер» уничтожил американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по дивизиону американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны России.

    Позиции Patriot поражены у Пашены Балки в Днепропетровской области, уничтожена многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и пусковая установка ЗРК Patriot, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что уничтожен личный состав дивизиона ЗРК, состоящий из украинских военных. Еще одна пусковая установка Patriot получила повреждения.

    В августе Минобороны сообщало об уничтожении других ЗРК Patriot «Искандерами» в Днепропетровской области.

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    9 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Захарова назвала причины появления квадробинга

    Захарова охарактеризовала квадробинг как вызванное недостатком внимания к детям явление

    Захарова назвала причины появления квадробинга
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям.

    Она предположила, что таким образом дети пытаются привлечь внимание близких к своим нуждам, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что квадробинг, как и другие явления, возникшие на Западе, требует повышенного внимания, так как они деструктивны. Она подчеркнула, что важным способом борьбы с данным явлением является «повышенное внимание и безграничная любовь к детям».

    Квадробинг представляет собой вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных, используя маски и накладные хвосты. Участники изображают лис, волков и других животных. Несмотря на то что это движение стало популярным среди молодежи, оно вызывает негатив у окружающих, что привело к общественной дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение квадроберов, популярное среди детей, является полностью несостоятельным.

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    9 октября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о росте промышленного производства в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в российских субъектах.

    Он отметил, что обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику, развиваясь с опережением. «Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что за последние годы в стране открыты сотни новых заводов, фабрик и производственных площадок. Он особо отметил такие промышленные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области и «Запсибнефтехим» в Тюменской области, пишет ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что ответные ограничения на импорт помогли развитию сельского хозяйства и промышленности в России.

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    9 октября 2024, 21:16 • Новости дня
    СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
    СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Сербии Александр Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, что отметили сербские СМИ.

    Издание Danas сообщило, что Вучич не отправил поздравление с днем рождения Путину. В Белграде не озвучили официальных причин для такого решения со стороны Вучича, передает «Московский комсомолец».

    Адвокат Никола Лакич, популярный в Сербии, отметил, что в течение восьми лет, пока Вучич занимает президентский пост, он ежегодно поздравлял Путина в этот день. «В этом году поздравлений не было», – подчеркнул Лакич. По мнению Лакича, раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку это стало более выгодно для сербского лидера.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран, считающихся недружественными России, не направили поздравления президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения.

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    9 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura
    Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura, который будет выпускаться на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

    Ожидается, что в 2024 году предприятие произведет 2,9 тыс. машин, а с 2025 года объем производства увеличится до 8 тыс. автомобилей в год с дальнейшим ростом при наличии спроса. Стоимость седана варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации, передает ТАСС.

    Автомобиль основан на платформе Lada Vesta, но обладает улучшенными характеристиками, такими как увеличенное на 25 см заднее пространство и салон из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

    Основными покупателями Lada Aura, по прогнозам, станут такси, крупные корпоративные автопарки, а также государственные структуры. Предсерийные автомобили уже проходят эксплуатацию в Минфине, Ростехе и правительстве Самарской области.

    В среду Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

    Ранее сообщалось, что в Тольятти в ближайшие дни начнется серийное производство нового бизнес-класса автомобиля Lada Aura от «АвтоВАЗа».

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    9 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Силовики: ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS

    Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска пытались нанести удары по Угледару с использованием HIMARS, но системы ПВО России успешно отбили атаки, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.

    Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».

    Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.

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    10 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться из США в Россию на «нормальную зарплату»
    Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться из США в Россию на «нормальную зарплату»
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпийская чемпионка Юлия Пахалина, проживающая более 20 лет в США, заявила, что готова вернуться в Россию, если ей предложат достойную зарплату.

    Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду Юлия Пахалина, проживающая более 20 лет в США, призналась, что мечтает вернуться в Россию, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что условия работы тренером в США ограничены, и ей не хочется преподавать в Америке в школе, потому что это «начинающий уровень».

    «Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву – обожаю этот город. Я бы с удовольствием уехала», – заявила олимпийская чемпионка.

    Пахалина отметила, что ее любовь к Москве и России остается неизменной, но из-за семейных обстоятельств вынуждена находиться в США.

    «В США неплохо, но это не дом, это не Россия», – заявила Пахалина, добавив, что такой страны, как наша, больше нигде нет.

    Пахалина помимо золота Сиднея завоевала три серебряные и одну бронзовую олимпийские награды. Она трехкратная чемпионка мира.

    На прошлой неделе Пахалина была включена в Международный зал славы плавания в США.

    Тренер и отец Юлии Владимир Пахалин считал, что выступление на Олимпиаде в Пекине было лучшим в карьере его дочери.

    Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что иностранные спортсмены пишут, что им не хватает российской сборной на международных турнирах.

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    10 октября 2024, 03:32 • Новости дня
    Путин спросил Никитина, в какой стране сшили пиджак нижегородского губернатора

    Губернатор Нижегородской области Никитин в разговоре с Путиным подтвердил, что носит пиджак российского производства

    Путин спросил Никитина, в какой стране сшили пиджак нижегородского губернатора
    @ кадр из видео Ruptly

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в какой стране сшили пиджак главы региона. Никитин заверил, что носит костюм отечественного производства.

    Путин обратил внимание на костюм Никитина во время видеоконференции по запуску новых промышленных объектов. Директор ткацкой фабрики из Нижнего Новгорода Надежда Аверина заявила Путину, что задача предприятия – выпускать настолько качественные ткани, чтобы ими был обит даже стул, на котором сидит глава государства. Путин поблагодарил ее и выразил надежду, что «так и будет в ближайшее время», передает ТАСС.

    После этого он обратился к Никитину с вопросом: «Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?». Тот заявил, отодвинув край пиджака, что несмотря на отсутствие бирки, костюм – российского производства и сшит из отечественной ткани.

    «К этому нужно стремиться – чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства», – сказал Путин. Он отметил, что в России много талантливых дизайнеров, но стране не хватало качественных тканей в последние десятилетия. По его словам, развитие этой области является важным и перспективным направлением.

    Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

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    9 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и скудном ассортименте в магазинах России
    Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и скудном ассортименте в магазинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ростом цен на рыбу и недостаточным ее разнообразием в магазинах, подчеркнув необходимость осторожного регулирования отрасли.

    В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и недостаточном разнообразии ассортимента в магазинах, сообщает РИА «Новости».

    Она отметила, что на прилавках магазинов ассортимент рыбы оставляет желать лучшего. «Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», – сказала Матвиенко.

    Спикер Совфеда напомнила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит уже 270 рублей на Дальнем Востоке. Стоимость белой рыбы (филе трески) также выросла до 2 тыс. рублей за килограмм. Матвиенко сказала, что власти должны учитывать влияние своих решений на нагрузку на предприятия отрасли.

    Она также подчеркнула важность понимания сложности работы рыбаков, отметив при этом, что объем добычи водных биоресурсов в 2023 году вырос до 5,3 млн тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. Это позволяет сохранять статус России как одной из крупнейших рыболовных держав, но при условии доступности рыбы для граждан.

    Ранее Роскачество исследовало рынок консервированной сайры и выяснило, что некоторые производители используют более дешевые виды рыб, такие как тихоокеанская сельдь и дальневосточные сардины.

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    9 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    На Украине приостановили бронь от мобилизации

    Зеленский возмутился бронированием 1,5 млн человек от мобилизации

    На Украине приостановили бронь от мобилизации
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинское правительство решило приостановить действие положений, касающихся определения предприятий и организаций, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации, сообщили СМИ.

    Как пишет «Экономическая правда», это связано с недавним возмущением президента Владимира Зеленского, который выразил недовольство бронированием 1,5 млн человек от мобилизации, передает ТАСС.

    Согласно решению кабмина, до 15 ноября должен быть проведен аудит уже принятых решений по определению таких предприятий. Министерству экономики Украины поручено проанализировать результаты аудита и до 20 ноября проинформировать кабмин о выводах. В свою очередь, Минэкономики и Минобороны должны представить проект, предусматривающий проверку обоснованности бронирования военнообязанных.

    Президент Украины присутствовал на совещании кабинета министров. Он подчеркнул необходимость пересмотра этой практики и принятия более обоснованных решений.

    Рекомендовано центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам воздержаться от принятия решений об определении критически важных предприятий до завершения урегулирования данного вопроса.

    В сентябре депутат Верховной рады, член комитета парламента по экономическому развитию Богдан Кицак заявил, что экономическое бронирование от мобилизации обойдется украинским мужчинам в сумму до 720 долларов ежемесячно.

    Ранее на Украине обсуждался законопроект об «экономической брони от армии». Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные действия приближают киевский режим к поражению в конфликте с Россией.

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    Быт российской семьи захватил искусственный интеллект

    Через три года технологии искусственного интеллекта прочно войдут в жизнь каждой российской семьи, считает глава Сбербанка Герман Греф. Уже сегодня ИИ помогает и строить недвижимость, и лечить болезни, и обучать учеников. Как искусственный интеллект помогает жить и строить бизнес и кого лишит рабочих мест? Подробности

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    Выгоды США от конфликта на Украине оплатит ЕС

    Крупные западные мероприятия по вопросу поддержки Украины отменяются: второй мирный саммит и встреча в формате «Рамштайн» отложены на неопределенный срок. По мнению экспертов, причина провалов обоих саммитов заключается в попытках США переложить на Европу бремя финансовой и военной ответственности за Украину, а самим постепенно дистанцироваться от конфликта. Подробности

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    Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений

    Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер. Эта морская гавань давно превратилась в одну из важнейших точек поставки вооружений для ВСУ. Однако для этой цели противник использует торговые и гражданские суда. Как Россия определяет, на каких именно плавсредствах перевозятся боеприпасы, и как обстрелы портов скажутся на боеспособности украинской армии? Подробности

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    Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина

    В Литве завершается избирательная кампания на выборах в парламент республики. Опросы показывают, что следующим премьер-министром имеет все шансы стать человек, который снизит в этой стране градус государственной русофобии. О ком именно идет речь и почему именно этот политик способен скорректировать антироссийский и антибелорусский курс Литвы? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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