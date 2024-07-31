Росстат: В России возросло число мужчин с избыточным весом

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в 2018 году нормальный вес имели 36,3% россиян, то к 2023 году этот показатель снизился до 35,7%. Теперь же доля людей с избыточным весом и ожирением значительно выросла, достигнув 62,5%, передает РБК.

Наиболее заметные изменения произошли среди мужчин. За пять лет доля мужчин с нормальным весом сократилась с 34% до 30,9%, в то время как доля тех, кто страдает от избыточного веса, увеличилась с 46,9% до 52,4%, сообщает телеканал 360.

Ситуация с женщинами несколько лучше – доля женщин с нормальным весом незначительно выросла, однако и среди них наблюдается тенденция к увеличению числа страдающих от лишнего веса.

Эксперты связывают рост числа людей с избыточным весом с малоподвижным образом жизни и чрезмерным потреблением продуктов с высоким содержанием сахара.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами.