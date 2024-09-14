Минздрав сообщил о 40 млн страдающих ожирением россиян

Мурашко сообщил о 40 млн россиян, страдающих ожирением

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране около 40 млн человек страдают ожирением, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это заболевание не только ухудшает качество жизни, но и провоцирует развитие других серьезных медицинских проблем. В частности, ожирение связано с возникновением сахарного диабета второго типа, артериальной гипертонии и ряда других заболеваний.

По словам министра, для борьбы с ожирением необходимо акцентировать внимание на профилактике. Такие меры могут включать в себя пропаганду здорового образа жизни, контроль за питанием и физической активностью. Мурашко также отметил важность прислушивания граждан к рекомендациям врачей для предотвращения и лечения ожирения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что россияне начали потреблять больше еды, что связано с ростом доступности продуктов питания. Вследствие этого, как подчеркивалось ранее, в стране увеличивается потребление жирной и сладкой пищи. Кроме того, сообщалось, что мужчин с избыточным весом в России становится больше, в то время как проблема избыточного веса среди женщин остается менее значительной.