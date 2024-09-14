На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Минздрав сообщил о 40 млн страдающих ожирением россиян
Мурашко сообщил о 40 млн россиян, страдающих ожирением
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что около 40 млн россиян страдают ожирением, что вызывает цепочку сопутствующих заболеваний, таких как диабет второго типа и гипертония.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране около 40 млн человек страдают ожирением, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это заболевание не только ухудшает качество жизни, но и провоцирует развитие других серьезных медицинских проблем. В частности, ожирение связано с возникновением сахарного диабета второго типа, артериальной гипертонии и ряда других заболеваний.
По словам министра, для борьбы с ожирением необходимо акцентировать внимание на профилактике. Такие меры могут включать в себя пропаганду здорового образа жизни, контроль за питанием и физической активностью. Мурашко также отметил важность прислушивания граждан к рекомендациям врачей для предотвращения и лечения ожирения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что россияне начали потреблять больше еды, что связано с ростом доступности продуктов питания. Вследствие этого, как подчеркивалось ранее, в стране увеличивается потребление жирной и сладкой пищи. Кроме того, сообщалось, что мужчин с избыточным весом в России становится больше, в то время как проблема избыточного веса среди женщин остается менее значительной.