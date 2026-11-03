Tекст: Антон Антонов

«Северяне» сохранили инициативу и продолжают наступательные действия, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Telegram.

Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Коренек, Горки, Спасское, Путивль, Марковка и Фотовиж.

В Сумском районе штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на десяти участках фронта с общим продвижением до 500 м, в Шосткинском районе продолжаются ожесточенные бои у Коренека, а в Краснопольском районе артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Северян» наносят удары по позициям ВСУ.

На Харьковском направлении во всех районах фронта продолжаются ожесточенные бои, российская авиация и расчеты беспилотников наращивают интенсивность ударов по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Чугуев, Александровка, Томаховка, Федоровка, Бугаевка, Рубежное, Колодезное, Сонино, Приморское, Новопокровка, Кочеток, Дергачи и Гнилица Первая.

Наиболее тяжелые бои идут на Липцовском, Волчанском и Великобурлукском направлениях, где есть продвижение в лесопосадках у Бугаевки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 130 человек (из них более 60 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска за сутки ликвидировали порядка 925 украинских военных и продвинулись на всех направлениях спецоперации, включая участки группировки «Север».

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