Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Омбудсмен Украины оценил профессионализм команды Лантратовой в Алешках
Омбудсмен Украины Лубинец высоко оценил работу команды Лантратовой в Алешках
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец высоко оценил работу команды российского омбудсмена Яны Лантратовой в городе Алешки Херсонской области.
«Я прибыл вчера вечером, сразу мы провели первую встречу с Яной Валерьевной. Уже к тому моменту я сказал, что, на мой взгляд, все подготовлено максимально профессионально», – цитирует Лубинца ТАСС.
По его словам, сотрудники российского омбудсмена и аппарат уполномоченного на Украине отработали системный подход.
Лубинец отметил, что организация работы «на земле» оказалась очень профессиональной, и выразил отдельную благодарность Лантратовой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Яна Лантратова сообщила о возможности жителей Алешек беспрепятственно выехать в сторону России или Украины. Уполномоченный по правам человека в России заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.
Яна Лантратова совместно с Дмитрием Лубинцом передала жителям города гуманитарную помощь.