Омбудсмен Украины оценил профессионализм команды Лантратовой в Алешках

Омбудсмен Украины Лубинец высоко оценил работу команды Лантратовой в Алешках

Tекст: Вера Басилая

«Я прибыл вчера вечером, сразу мы провели первую встречу с Яной Валерьевной. Уже к тому моменту я сказал, что, на мой взгляд, все подготовлено максимально профессионально», – цитирует Лубинца ТАСС.

По его словам, сотрудники российского омбудсмена и аппарат уполномоченного на Украине отработали системный подход.

Лубинец отметил, что организация работы «на земле» оказалась очень профессиональной, и выразил отдельную благодарность Лантратовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Яна Лантратова сообщила о возможности жителей Алешек беспрепятственно выехать в сторону России или Украины. Уполномоченный по правам человека в России заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Яна Лантратова совместно с Дмитрием Лубинцом передала жителям города гуманитарную помощь.