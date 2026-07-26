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Путин раскрыл секрет восстановления сил при плотном графике
Путин раскрыл секрет восстановления сил при плотном графике
Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос гвардии подполковника Дмитрия Пряникова о способах «перезагрузки» за короткое время.
Гвардии подполковника Дмитрий Пряников обратился к президенту, сообщив, что в ходе спецоперации бойцы 43-го отдельного гвардейского морского штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота имеют столько важных задач, что ценят каждое мгновение тишины и отдыха, которые очень нечасто бывают.
А есть ли у главы государства, чей график не менее плотный, загруженный и требующий отдачи, способ для того, чтобы прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остаётся сил?
«Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю», – ответил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.
По словам президента, необходимость постоянно переключаться между разными темами и сферами помогает разгрузиться. Он напомнил известное выражение о том, что отдых – это смена видов деятельности.
Кроме того, Путин посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, таких как прослушивание музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.
Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.