Путин раскрыл секрет восстановления сил при плотном графике

Tекст: Катерина Туманова

Гвардии подполковника Дмитрий Пряников обратился к президенту, сообщив, что в ходе спецоперации бойцы 43-го отдельного гвардейского морского штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота имеют столько важных задач, что ценят каждое мгновение тишины и отдыха, которые очень нечасто бывают.

А есть ли у главы государства, чей график не менее плотный, загруженный и требующий отдачи, способ для того, чтобы прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остаётся сил?

«Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю», – ответил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

По словам президента, необходимость постоянно переключаться между разными темами и сферами помогает разгрузиться. Он напомнил известное выражение о том, что отдых – это смена видов деятельности.

Кроме того, Путин посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, таких как прослушивание музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.