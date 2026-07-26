День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Путин подписал закон об обязанности банков публиковать тарифы на переводы
Банки обязали публиковать тарифы на денежные переводы
Российские кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам, согласно подписанному 26 июля президентом страны Владимиром Путиным закону.
«Кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, обязаны раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях (изменении условий) оказания услуг», — сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Новые правила будут касаться переводов через систему быстрых платежей и использования электронных средств платежа.
Порядок и сроки раскрытия информации будут регламентироваться специальными стандартами. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин добавил РИА «Новости», что единые правила упростят сравнение условий между банками и снизят количество споров.
Финансовые организации также должны будут своевременно уведомлять клиентов об изменении условий обслуживания. Это поможет гражданам избежать неожиданных комиссий и ограничений при совершении операций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег. Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги». В России принят базовый закон об обращении цифровых валют.