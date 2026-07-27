День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Турецкого политика с семьей расстреляли на городском кладбище
Вечером воскресенья в результате стрельбы на кладбище Асри в турецком городе Батмане погибли член Центрального районного совета от Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын Эрджан Дирек и племянник Бекир Дирек.
Неизвестные открыли огонь по члену партии AKP Мехмету Диреку, его сыну и племяннику на территории некрополя в юго-восточной провинции Турции, сообщила газета Cumhuriyet.
«Все трое скончались на месте», – сказано в статье.
После инцидента правоохранители оцепили территорию кладбища и ограничили доступ для граждан. Полиция Батмана развернула масштабную операцию по поиску скрывшихся преступников.
Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения для установления маршрута отхода нападавших.
Официальная информация о возможных мотивах убийства представителя Партии справедливости и развития пока отсутствует. Власти продолжают расследование.
Как пиала газета ВЗГЛЯД, убийство велосипедиста полицейскими спровоцировало массовые протесты в США. Мэра мексиканского города застрелили в собственном доме. Генпрокуратура Ливии в марте задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи.