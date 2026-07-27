При массированной атаке на Белгород пострадали 12 человек

Tекст: Катерина Туманова

«На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы», – сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что в городе также произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные расчёты ликвидировали очаги возгорания.

Кроме того, частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон ВСУ 25 июля ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Тогда же мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ в белгородском селе Смородино. В результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино пострадали два жителя.