День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
При массированной атаке на Белгород пострадали 12 человек
Массированная атака дронов ВСУ на Белгород привела к ранениям 12 жителей и возгораниям в жилых домах, сообщили в Max-канале Оперштаба Белгородской области.
«На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы», – сказано в сообщении.
В оперштабе добавили, что в городе также произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные расчёты ликвидировали очаги возгорания.
Кроме того, частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон ВСУ 25 июля ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Тогда же мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ в белгородском селе Смородино. В результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино пострадали два жителя.