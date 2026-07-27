День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Дипломат сообщил о панике эстонцев из-за украинских дронов
Дипломат Абилов сообщил о панике эстонцев из-за дронов ВСУ
Полеты иностранных дронов над Эстонией пугают местных жителей и ухудшают экономическую привлекательность региона, сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», – сказал дипломат РИА «Новости».
Ранее беспилотники неоднократно пересекали границы прибалтийских государств. Эстония, Латвия и Литва заявляли об отсутствии разрешений на использование своего неба для ударов по российским объектам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией. В Латвии люди стали нападать на промышленные дроны.
При этом пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.