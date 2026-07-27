Дипломат сообщил о панике эстонцев из-за украинских дронов

Дипломат Абилов сообщил о панике эстонцев из-за дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», – сказал дипломат РИА «Новости».

Ранее беспилотники неоднократно пересекали границы прибалтийских государств. Эстония, Латвия и Литва заявляли об отсутствии разрешений на использование своего неба для ударов по российским объектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией. В Латвии люди стали нападать на промышленные дроны.

При этом пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.