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Авиация НАТО возобновила тренировочные полеты в небе над Эстонией
Экипажи Североатлантического альянса приступили к патрулированию эстонского воздушного пространства для проверки боевой готовности и демонстрации тесного сотрудничества союзников.
Военно-воздушные силы стран блока осуществляют плановые маневры, передает РИА «Новости».
«На этой неделе экипажи союзников из НАТО по патрулированию воздушного пространства проводят обычные тренировочные полеты над Эстонией», – заявили в эстонском оборонном ведомстве. Главной целью мероприятий названо обеспечение защиты воздушного пространства.
Миссия по охране неба стран Балтии непрерывно действует с 2004 года. Литва, Латвия и Эстония не имеют собственной боевой авиации для самостоятельного выполнения подобных задач.
Москва регулярно отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих границ. Представители альянса оправдывают расширение военного присутствия сдерживанием спецоперации.
Российские власти неоднократно подчеркивали отсутствие угрозы для соседей, но обещали реагировать на любые опасные провокации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустил масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026 у границ России.
В мае французский истребитель Mirage совершил патрулирование в восточной части Эстонии.
Месяцем ранее боевые самолеты стран НАТО отработали маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией.