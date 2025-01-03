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    3 января 2025, 17:23 • В мире

    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»
    @ IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием.

    Под конец 2024 года популярное финское издание Italehti ошеломило читателей сообщением о том, что Россия «готовит атаку» на Финляндию, Норвегию и Прибалтику – и якобы уже проводит соответствующие учения. Издание ссылается на неназванные источники в руководстве НАТО, утверждающие, что Москва стремится создать «буферную зону» на границе с Североатлантическим альянсом.

    Эти же источники раскрыли детали соответствующего плана. Оказывается, российские войска намерены атаковать побережье Норвегии со стороны Мурманска. Одновременно русский десант высадится и в финской Лапландии, а Хельсинки подвергнется ракетным ударам.

    Как утверждает издание, россияне планируют наступать на Кюмийоки и закрепиться там. После этого планируется совершить рывок к проливу Пуумалансалми в регионе Южное Саво, чтобы блокировать Хельсинки. Кроме этого россияне намерены закрепить свое присутствие в северных районах Скандинавии и получить «выгодные земли» в рамках противостояния с НАТО в Арктике.

    Одновременно начнется сухопутное вторжение в страны Прибалтики – российская 6-я армия попытается прорваться в Эстонию и Латвию и захватить Таллин и Ригу. Литва же подвергнется атаке россиян с территории Белоруссии – с целью захвата так называемого Сувалкского коридора и установления сухопутного сообщения между Калининградской областью и остальной частью РФ. При успехе операции войска НАТО в Прибалтике окажутся в окружении.

    Статью Italehti перепечатали многие СМИ стран Прибалтики. Так, латвийская газета Neatkariga Rita Avize дополняет материал напоминанием о том, что о «российской угрозе» постоянно твердят как западные политики, так и военные. Например, министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия может напасть на территорию стран НАТО в течение нескольких лет. В то же время глава службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявляет, что сдерживать Россию НАТО придется в ближайшие 10-20 лет – чтобы не дать Москве «искушения напасть». Он добавил, что «это возможно, но Запад должен серьезно отнестись к данной проблеме и инвестировать в оборону».

    Схожего образы мыслей придерживается и главнокомандующий армией Эстонии Андрус Мерило. Например, он заявлял, что необходимо готовиться к подрыву мостов и зданий, чтобы затруднить передвижение российских войск.

    Мерило полагает, что после победы в СВО «России нет смысла отправлять обученные и опытные подразделения домой, а их необходимо немедленно куда-то перебросить». И проще всего их будет довести до Прибалтики.

    Для чего это России, генерал-майор не объяснил. Видимо, по его логике российские солдаты подумают: «А чего сразу домой идти? Давайте и в Эстонию заглянем».

    А под конец года на эту тему высказался крупный эстонский предприниматель Олег Осиновский, отец мэра Таллина Евгения Осиновского, осуществляющего зачистку города от всего русского. В свое время Осиновский-старший, владелец крупного транспортного бизнеса, построил фундамент своего благосостояния на работе с Россией. Теперь он призывает готовиться к отражению нападения России. «Нам нужно думать, как минировать границу, покупать ракеты, которые летят до Петербурга», – призывает Олег Осиновский. На вопрос, может ли Россия напасть на Эстонию, Осиновский ответил: «Я считаю, что это не вопрос, нападет или нет. Вопрос – когда».

    О неизбежности войны с Россией заявляет и бывший премьер-министр Латвии Эйнар Репше, при котором это государство 20 лет назад вступило в НАТО. «Совершенно ясно, что война будет», – заявил Репше в феврале 2024-го.

    А недавно самый читаемый в странах Прибалтики портал Delfi опубликовал материал, из которого следует, что на расположенных неподалеку российских военных объектах полно военнослужащих, активно занимающихся тренировками. Особую озабоченность Delfi вызывает военная инфраструктура Калининградской области. Как уверяют эксперты НАТО, Россия активно развивает на балтийском направлении разведывательную и диверсионную инфраструктуру. Озабоченность Запада вызывает и тот факт, что в состав Балтфлота были введены свыше десятка малых ракетных кораблей класса «Буян-М» и «Каракурт». Они оснащены ракетами «Калибр-НК».

    Польские военные тоже бьют тревогу: они заявляют, что в Калининградской области может находиться до сотни ядерных боеголовок. Прибалтов же пугают озвученные российским Минобороны планы к 2026 году увеличить количество военных в стране до 1,5 млн человек. В соответствии с этими планами в Западном военном округе будет сосредоточено около 120 тыс. военных и тысяча танков. Не считая базирующихся в Прибалтике контингентов НАТО, в постоянном составе армии Эстонии около 4 тыс. человек, Латвии – почти 8 тысяч, Литвы – около 20 тысяч.

    Западные пропагандисты выдают понятные действия российского руководства, направленные на обеспечение обороны, за подготовку к нападению. Зачем же России, по мнению западных политиков и экспертов, нападать на Прибалтику? В чем причина?

    На этот вопрос они отвечают по-разному. Например, по мнению экспертов издания Italehti, Москва якобы хочет вернуться к рубежам, достигнутым по итогам войны со Швецией 1741-43 гг, когда граница Российской империи была сдвинута вглубь Финляндии. В качестве «доказательства» приводятся слова президента Путина, сказанные в ходе прямой линии – о том, что у России «хватит» сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории.

    Глава государства тем самым отвечал на вопрос, достаточно ли у России необходимых ресурсов для развития Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР – но финская газета извратила слова российского лидера и преподнесла их так, будто у Москвы есть желание вернуть финские территории, когда-то входившие в состав Российской Империи. Трудно сказать, намеренно ли финны исковеркали слова президента России или перед нами безграмотность переводчика – но и то и другое хорошо демонстрирует текущий уровень финской прессы.

    Другие демагогически заявляют об «иррациональной злобе» русских, об их ненависти к «цивилизованному Западу» и стремлении его уничтожить. «Этот народ сбросил маску. Это не биомасса – хуже. Это зомби, которые включили режим самоуничтожения», – говорит, например, Алвис Херманис, известный латвийский театральный режиссер (добившийся международной известности благодаря работе в Москве).

    «Сущность России в том, чтобы завоевывать, подчинять, уничтожать другие народы. Даже Пушкин поддерживал геноцид», – утверждает Лиана Ланга, латышская поэтесса, инициатор общественной кампании «Дерусифицируй Латвию».

    Иногда на вопрос «зачем России нападать?» они отвечают в точном соответствии с поговоркой – знает кошка, чье сало съела. По их мнению, Россия может вооруженным путем встать на защиту русского населения стран Прибалтики.

    Тут, кстати, местная пропаганда, что называется, встает на растяжку. С одной стороны, очевиднейший факт угнетения русских Прибалтики, людей, базовые права которых нарушаются, а сами они подвергаются всевозможным издевательствам, приказано считать «выдумкой Москвы». С другой – самим же прибалтам приходится, хоть и украдкой, этот факт признать – иначе невозможно объяснить, почему у России есть может быть даже гипотетический повод вмешаться в местные дела.

    Действительно, в Латвии остается значительная доля русских – но очень мало в Литве, Эстонии, Финляндии и тем более в Норвегии. Зачем в таком случае России Норвегия? Этот вопрос в экспертной среде скандинавских стран даже не задается.

    Впрочем, иногда в Прибалтике звучат и голоса относительного здравомыслия. Так командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш сказал, что в ближайшее время Россия точно не нападет. «Если мы... имеем в виду полномасштабное нападение на Латвию, страны Балтии, то, конечно, это совершенно исключено», – сказал Калниньш. Со слов латышского военачальника, Москва будет действовать за счет «мягкой силы», без привлечения «жесткой».

    Каковы же реальные причины подобной пропаганды о  «нападении» России? Их две. Во-первых, как заявлял глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Запад стремится после поражения Украины вовлечь страны Прибалтики, Скандинавии и даже Германии в войну с Россией. А значит, для этого нужна необходимая пропагандистская накачка.

    Во-вторых, стоит вспомнить сказанные по данному поводу в свое время слова российского лидера: «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает».

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