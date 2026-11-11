В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Вторая найденная Лукашенко бездомная кошка обрела хозяйку
Трехцветная кошка Мира, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пристроить в добрые руки, обрела дом у студентки медицинского университета в Сморгонском районе страны Майи Минкевич, сообщил губернатор Гродненской области страны Юрий Караев.
Минкевич увидела публикацию о поиске хозяев для четырех котят из агрогородка Александрия в социальных сетях, сообщил Караев в Telegram.
«Было очень приятно, что пресс-служба президента Беларуси рядом с народом. Ответили сразу, без задержек, были на связи, отвечали на вопросы – все происходило очень быстро», – рассказала Минкевич.
Пушистого питомца девушке лично привез председатель Сморгонского райисполкома Андрей Гордей. Вместе с кошкой он передал новой хозяйке корм и сладости. Жить животное будет у бабушки и дедушки студентки в деревне Заболотье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник врач-реаниматолог из Брестской области приютила одну из четырех найденных главой государства кошек.
В воскресенье белорусский лидер рассказал о поиске хозяев для бездомных животных со своей малой родины.