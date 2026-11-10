В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Одна из найденных Лукашенко бездомных кошек обрела хозяйку
Врач-реаниматолог Светлана Дубовская из Брестской области приютила одну из четырех бездомных кошек, которым президент Белоруссии Александр Лукашенко помогал искать дом.
Кошка без передней лапы, которая жила в коробке около магазина в агрогородке Александрия и пришла на подворье к Александру Лукашенко, нашла новую хозяйку. Животное забрала врач-реаниматолог Светлана Дубовская из Брестской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал СТВ.
Пост о поиске Лукашенко новых владельцев для четырех животных собрал более 10 тыс. лайков. Увидев эту публикацию, заведующая отделением анестезиологии и реанимации местной больницы Дубовская решила приютить кошку без лапки. Она отметила, что это первый питомец в ее жизни.
Животное, получившее имя Мурка, привез женщине председатель Жабинковского райисполкома, который возвращался с республиканского семинара в Шклове. Местный производитель подарил кошке запас корма. Еще три питомца по-прежнему ищут дом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поиске хозяев для бездомных котят со своей малой родины.
Александр Лукашенко признался в любви к деревенской жизни во время встречи с жителями Витебской области.
Обширное приусадебное хозяйство белорусского лидера пополнилось миниатюрной рыжей буренкой.