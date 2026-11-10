Одна из найденных Лукашенко бездомных кошек обрела хозяйку

Tекст: Вера Басилая

Кошка без передней лапы, которая жила в коробке около магазина в агрогородке Александрия и пришла на подворье к Александру Лукашенко, нашла новую хозяйку. Животное забрала врач-реаниматолог Светлана Дубовская из Брестской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал СТВ.

Пост о поиске Лукашенко новых владельцев для четырех животных собрал более 10 тыс. лайков. Увидев эту публикацию, заведующая отделением анестезиологии и реанимации местной больницы Дубовская решила приютить кошку без лапки. Она отметила, что это первый питомец в ее жизни.

Животное, получившее имя Мурка, привез женщине председатель Жабинковского райисполкома, который возвращался с республиканского семинара в Шклове. Местный производитель подарил кошке запас корма. Еще три питомца по-прежнему ищут дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поиске хозяев для бездомных котят со своей малой родины.

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