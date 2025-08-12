Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
Лукашенко вручили первую золотую монету белорусского производства
На встрече по развитию банковской системы Беларуси президент Александр Лукашенко получил уникальную золотую монету, изготовленную на предприятии в Гомеле.
Во время доклада о работе банковской системы председатель правления Национального банка Роман Головченко передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко первую полностью изготовленную в Беларуси золотую монету, передает РИА «Новости».
Монета под названием «Славянка» отчеканена на гомельском предприятии «Кристалл» из отечественного сырья. Головченко отметил, что ранее все белорусские памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов производились за рубежом по заказу Нацбанка, а отечественный лом драгметаллов оставался невостребованным.
Президент поручил передать первую золотую монету в музей Дворца Независимости.
Во время встречи также обсуждалась прибыльность банковской системы Беларуси. Лукашенко обратил внимание на необходимость направлять часть прибыли банков на финансирование реального сектора экономики, чтобы избежать дисбаланса и оттока средств из экономики.
Ранее Лукашенко отказался баллотироваться на новый президентский срок, отметив, что не хотел выдвигаться на пост на предыдущих выборах, но пришлось участвовать в них, чтобы не дать повода обвинять себя в бегстве или предательстве. Также глава государства высказался о будущем преемнике.