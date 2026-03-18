  • Новость часаИран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    Иран подтвердил гибель Лариджани
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране
    Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    16 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    24 комментария
    18 марта 2026, 03:09 • Новости дня

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в Калуге отменили

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа калужского аэропорта «Грабцево» возобновилась в штатном режиме после отмены временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в аэропорту Калуги «Грабцево», сняты, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Росавиации. По информации ведомства, ограничения действовали с 22:58 вторника по московскому времени.

    «Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в официальном сообщении Росавиации. Ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту «Грабцево» в Калуге ввели временные ограничения на вылет и прием самолетов в целях обеспечения безопасности.

    16 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский репортер Грэм Филлипс, комментируя ограничительные меры Брюсселя в отношении себя, заявил, что они лишь мотивируют его продолжать освещение событий в Донбассе.

    «Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

    Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.

    Комментарии (9)
    16 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева рядом с монументом Независимости впервые зафиксировали падение российского дрона-камикадзе «Ланцет», оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, изучившие фото обломков дрона.

    Дрон, который упал возле стелы Независимости в центре Киева, оказался российским дроном-камикадзе «Ланцет», оснащенным искусственным интеллектом, передают «Вести» со ссылкой на Defense Express.

    Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».

    В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.

    По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.

    Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.

    Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».

    Комментарии (15)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российской группировки «Центр» продолжают создавать полосу безопасности и ведут активные действия в Днепропетровской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают работу по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Подразделения группировки войск «Центр» продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили 12 населенных пунктов за первые две недели марта.

    Комментарии (26)
    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    Комментарии (13)
    16 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате боев в районах Великой Михайловки и Покровского украинские войска понесли значительные потери, лишившись более 2,5 тыс. солдат, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Бойцы группировки «Восток» продолжают успешно отражать атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

    Герасимов подчеркнул: «Одновременно с этим частью сил группировка отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское. Только на этом направлении в течение февраля – марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава, уничтожено свыше 120 единиц техники».

    По его словам, действия российских военных привели к значительным потерям ВСУ на данных направлениях за последние два месяца. Количество уничтоженной техники на этом участке превысило 120 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за две недели марта освободили 12 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    Комментарии (9)
    15 марта 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские подразделения продвинулись в районах Константиновки и Доброполья, а также улучшили позиции на южном и восточном направлениях, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции внутри Константиновки Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия добилась прогресса на южном и восточном направлениях города. Он подчеркнул, что сейчас бои разворачиваются и в юго-западной части Константиновки, а противник оказывает серьёзное сопротивление.

    Кроме того, российские подразделения продвинулись в районе Доброполья на добропольско-красноармейском направлении. Пушилин отметил, что группировка войск «Центр» сейчас ведёт основные бои на гришинском и сергеевском направлениях. Также продолжаются боестолкновения в районах Белецкого и Нового Донбасса, при этом российские силы продвигаются в сторону Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск освободила Голубовку на Украине. Этот успех приблизил охват Славянско-Краматорской агломерации.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    МИД указал Украине на неприкосновенность дипломатической недвижимости
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Любые попытки посягательств на здания российских дипломатических представительств на Украине вызовут жесткий ответ со стороны Москвы, заявил МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что неприкосновенность дипломатической недвижимости гарантируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве напомнили, что разрыв дипломатических отношений или вооруженный конфликт не отменяют действия этих международных норм.

    МИД России отметил, что исходит из соблюдения этих принципов в отношении представительств России на Украине. «Любое посягательство на них не останется без жесткого ответа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Служба внешней разведки России уже указывала, что Киев может совершить теракты против дипмиссий России в Европе.

    Комментарии (8)
    15 марта 2026, 07:26 • Новости дня
    Фицо поддержал идею мандата на переговоры с Россией для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать предоставление Евросоюзу полномочий для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Фицо отметил, что в ЕС появляются новые «голоса здравого смысла», которые понимают: стратегия ослабления России через поддержку конфликта на Украине не работает – передает РИА «Новости».

    Он привел в пример премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который предложил дать Евросоюзу мандат на проведение переговоров с Россией о завершении украинского конфликта. По словам Фицо, премьер Бельгии признал, что «поддержка войны на Украине» и попытки «экономически «придушить» Россию» не привели к успеху, переговоры сейчас являются единственно верным путем.

    «Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то я голосовал бы двумя руками», – добавил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 05:54 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА на Кубани
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка произошло после падения обломков беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА», – сообщил оперштаб в Telegram.

    По предварительным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные и специальные службы.

    Кроме того, в Тихорецком районе отмечено повреждение двух высоковольтных линий электропередачи из-за фрагментов БПЛА. Аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях начнутся после завершения осмотра территории сотрудниками профильных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный дом. Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики.

    Комментарии (8)
    15 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Пушилин сообщил о приближении охвата Славянско-Краматорской агломерации

    Tекст: Ольга Иванова

    Южная группировка российских войск освободила Голубовку, что приблизило охват Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские военные вплотную подошли к охвату Славянско-Краматорской агломерации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил: «На славянском направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Голубовка, и после этого приближается охват Славянско-Краматорской агломерации».

    По данным Пушилина, занятия Голубовки позволило российским силам существенно продвинуться вперед в этом районе. Операция развивается по плану, и окружение стратегически важной агломерации становится более реальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    Комментарии (4)
    15 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    Беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгограде
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный дом, никто не пострадал, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в Max.

    По словам губернатора, в многоквартирном доме «выбиты стекла в отдельных квартирах». Бочаров поручил оперативным службам и муниципальным властям уточнить масштабы повреждений, ликвидировать последствия, а также подготовить к работе пункты временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики. Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов.

    Комментарии (2)
    15 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе спецоперации российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, а также уничтожили свыше 1,3 тыс. украинских военнослужащих в нескольких регионах, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поражали цели, используемые в интересах украинских вооруженных формирований, а также места запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах, уточнили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, в Сумской области подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли потери двум бригадам теробороны Украины в районах Кияницы, Запселья, Вольной Слободы и Березы. Потери противника, по данным ведомства, составили до 250 военнослужащих, бронетехника и артиллерия. Также уничтожены радиолокационная станция и девять складов материальных средств.

    В Харьковской области российские военные нанесли удары по подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригаде нацгвардии Украины. В результате противник потерял боевую технику, 24 автомобиля и до 200 военнослужащих. В Донецкой народной республике и ряде других районов группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся ущерб живой силе и технике ВСУ, говорится в сообщении.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи в районах Славянска, Константиновки и других населенных пунктов Донецкой народной республики. Согласно сообщению, в этих боях украинские военные потеряли более 200 человек, артиллерию, радиолокационные станции и склады с боеприпасами. В Днепропетровской и Запорожской областях российские войска продолжили продвижение и нанесли потери подразделениям ВСУ, уничтожив более 310 военнослужащих и десятки единиц техники, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были перехвачены две ракеты «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 ракет HIMARS и 605 беспилотников. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 123 тыс. беспилотников, около 28 тыс. танков и бронемашин, а также тысячи единиц артиллерии и автомобильной техники, заявили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили «Геранями» места, где ВСУ размещали и запускали беспилотники дальнего действия в районе Перемоги Сумской области.

    Накануне российские войска ночью нанесли удары по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины, уничтожив технику, склады и живую силу противника в нескольких областях.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 07:59 • Новости дня
    ПВО сбила 170 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и Черным морем, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 до 07.00 мск БПЛА были сбиты над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей, сообщает ведомство в Max.

    Кроме того, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Адыгея, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Были уничтожены БПЛА и над территорией Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 280 БПЛА над регионами России.

    Комментарии (0)
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    В СПЧ раскритиковал идею Госсовета Татарстана ограничить работу журналистов
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ
    В Новосибирской области заплатят компенсации за павший от пастереллеза скот
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

