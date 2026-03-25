  В Белгородской области ракетный обстрел ВСУ повредил энергоинфраструктуру
    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    В Москве начали восстанавливать работу мобильного интернета
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    В России расширили список автомобилей для работы в такси
    Мнения
    Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    25 марта 2026, 06:21 • Новости дня

    Боец рассказал, что ВС России контролируют «львиную долю» Константиновки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения заняли существенную часть города Константиновка в ДНР, заявил начальник расчета беспилотных летательных аппаратов из «Южной» группировки с позывным «Саныч».

    Операторы атакуют объекты за городской чертой, сказал «Саныч» РИА «Новости».

    «Сейчас львиная доля взята нашими войсками, поэтому мы больше «работаем» за Константиновкой», – сообщил военный.

    Военный пояснил, что приоритетными целями стали пути снабжения противника. Также удары наносятся по пунктам управления беспилотниками и местам дислокации личного состава украинских формирований.

    Собеседник агентства привел примеры успешной боевой работы расчета. По его словам, напарник ночью точно поразил укрытие пехоты, а сам он уничтожил вражеский пункт управления дронами в Кондратьевке.

    «Саныч» отметил, что российские дроны эффективно действуют на дистанции более 40 километров. Попытки противника помешать работе в воздухе не снижают результативность атак по тыловым объектам.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко пояснял, что ВС России отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись на восток и запад от железнодорожного узла.

    24 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кондратовкой, Малой Корчаковкой и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 235 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки«Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    При этом противник потерял до 180 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, восемь бронемашиншесть артиллерийских орудий, в том числе американская 155-мм гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ AN/TPQ-48, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.

    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии

    @ Иван Тимошенко/Роскосмос-Медиа/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как корректировщик «Дядя Ваня» ценой ноги вывел группу из-под огня
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский военный с позывным Отец сообщил, как неизвестный ему корректировщик огня подавил позиции противника и обеспечил безопасный выход штурмовой группы из-под обстрела.

    Собеседник RT сообщил, что корректировщик Дядя Ваня эффективно отработал по вражеским секторам, спасая жизни товарищей.

    «Дядя Ваня сработал по секторам, которые по нам работали, и по позициям хохлов. Поработал, придавил их к земле. Мы в это время успели выйти. У него там оторвало ногу, было много ранений», – рассказал штурмовик.

    Военный отметил, что лично они с героем даже не встречались, так как раненого эвакуировали другие бойцы. Сам пулеметчик получил свой позывной из-за большой семьи, став к 37 годам многодетным отцом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненый пулеметчик Родомир Максимов в 2024 году в ходе боев под Новомихайловкой уничтожил 27 украинских военных. Штурмовик Сергей Ниталиев две недели в одиночку удерживал позицию при освобождении Дзержинска.

    24 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Российские войска заняли ж/д станцию в Константиновке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за последние трое суток отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись на восток и запад от железнодорожного узла, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские военные за последние трое суток отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись в двух направлениях, сообщает ТАСС.

    По его словам, «за трое суток наши подразделения нарастили давление на позиции украинских боевиков в населенном пункте Константиновка в ДНР. В результате ожесточенных боев армия РФ отбила ж/д станцию и расширила зону контроля восточнее и западнее от железнодорожного узла». Он отметил, что в самом городе продолжаются интенсивные боестолкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о вытеснении подразделений ВСУ из населенного пункта Николаевка под Константиновкой.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских войск внутри Константиновки и о продвижении в районе Доброполья.

    Пушилин также рассказал об ожесточенных боях в южной части Константиновки и о продвижении штурмовых подразделений к населенному пункту Золотой Колодезь.

    24 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Герой России рассказал о самом тяжелом за время СВО штурме

    Tекст: Ольга Иванова

    Герой России Никита Палазник рассказал о самом тяжелом бое своего подразделения за все годы спецоперации на Украине.

    Палазник рассказал в интервью ТАСС, что одной из самых сложных операций его подразделения при спецоперации на Украине стал штурм населенного пункта в 2022 году.

    По его словам, бой продолжался восемь часов, а антиснайперская группа всю ночь шла к цели, чтобы с рассветом начать штурм.

    Палазник отметил, что ключевая задача заключалась в том, чтобы быстро прорваться в центр города, где снайперы заняли позицию на высокой колокольне храма. «Зимнее утро, храм и мои пацаны лежат, снайперы, на колокольне и высматривают противника, наносят по нему огневое поражение», – поделился воспоминаниями Палазник.

    В ходе другой операции в первый год спецоперации на Украине, подразделение Палазника добывало важные разведданные с помощью дронов с тепловизорами. Благодаря этим данным российские военные смогли ночью уничтожить колонну вражеской техники. По словам Палазника, его подразделение стало одним из первых, кто применял такие технологии на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский морпех в одиночку взял под контроль дзот и ликвидировал двух боевиков ВСУ на добропольском направлении в ДНР.

    Военнослужащий группировки «Восток» в одиночку ликвидировал пятерых противников при освобождении Новогригоровки.

    24 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    На Украине поражен завод систем наведения для ракет и дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Российские силы атаковали объект в Полтавской области, где изготавливали приборы для беспилотников и размещали личный состав противника.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по промышленному объекту, расположенному в Полтавской области, передает РИА «Новости».

    Предприятие специализировалось на выпуске высокотехнологичных комплектующих для военной техники.

    «Завод производил навигационные приборы и системы связи для украинских БПЛА и ракет», – сообщил подпольщик.

    Он отметил, что пустующие цеха предприятия украинские войска активно использовали в военных целях. В помещениях были организованы склады с вооружением, а также оборудованы пункты временной дислокации для военнослужащих.

    Лебедев добавил, что прилет сопровождался мощной детонацией, после чего на территории возник сильный пожар, который удалось локализовать лишь спустя несколько часов. К месту происшествия долгое время съезжались бригады скорой помощи.

    Напомним, накануне подполье сообщало, что были нанесены удары по заставе с франкоговорящими наемниками в пригороде Одессы.

    За день до этого Лебедев сообщил, что более 60 украинских спецназовцев были ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум.

    24 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Житель Чувашии получил 17 лет за участие в боях против армии России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Чувашии заочно получил 17 лет колонии строгого режима за участие в боевых действиях против российских военных, будучи признанным виновным в государственной измене.

    Верховный суд Чувашии заочно приговорил 34-летнего жителя республики к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает прокуратура республики. Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ за участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    В надзорном ведомстве уточнили, что осужденный является уроженцем Украины. В мае 2022 года он добровольно вступил в состав Вооруженных сил Украины и, используя военную технику и снаряжение, принимал участие в боевых действиях против армии России.

    Государственное обвинение поддержал прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. Обвиняемый объявлен в розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чувашии суд назначил два условных срока членам организации «Граждане СССР» за публичные призывы к насилию на национальной почве и экстремистскую деятельность через интернет.

    Ранее гражданка России Юлия Толопа получила девять лет лишения свободы заочно за участие в запрещенном батальоне «Айдар».

    До этого житель Московской области Артем Чернов был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию диверсий в интересах украинской разведки, а также получил штраф и ограничение свободы.


    24 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Пленный рассказал об избиениях битами до смерти сбежавших заключенных в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывших украинских заключенных, мобилизованных в ВСУ и пойманных после побега из учебного центра возле села Подлесное Днепропетровской области, избивали бейсбольными битами, в том числе до смерти, рассказал пленный Дмитрий Литвин.

    Литвин рассказал, что мобилизованных в Вооружённые силы Украины бывших заключённых, пойманных после попытки побега из учебного центра возле села Подлесное Днепропетровской области, подвергали жестоким избиениям бейсбольными битами, в том числе до смерти, сообщает РИА «Новости».

    Литвин, осуждённый на Украине на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, который позже подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи» – ранее этот полк формировался из боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России).

    Пленный отметил, что из учебного центра было много побегов: по его словам, примерно 30% мобилизованных удаётся скрыться. В его группе из 28 человек десяти удалось сбежать. Литвин подчеркнул, что пойманных возвращают и жестоко наказывают.

    «Многим не удается (бежать), их возвращают, идет серьезное наказание. Битами бьют... это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов)», – рассказал Литвин. Он уточнил, что после избиений люди теряли сознание, получали переломы, а в некоторых случаях всё заканчивалось летальным исходом.

    По словам пленного, за избиения отвечает старший учебного полигона в Подлесном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Дмитрий Литвин заявил о расстрелах мобилизованных за попытку побега с полигона в селе Подлесное.

    Другой пленный из бригады осужденных рассказал о пытках и избиениях палками со стороны командира с позывным «Бабай».

    Солдат ВСУ Петр Климишевский сообщил о жестоких ударах палками по голове за ошибки при выполнении команд.

    24 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 259 беспилотников, перечислили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 126 922 беспилотника, 652 ЗРК, 28 453 танка и других бронемашин, 1 691 боевая машина РСЗО, 34 033 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 614 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты. До этого ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    24 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Военнослужащий ВСУ попал в плен при попытке взять противодроновую сетку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, как попал в плен российским бойцам группировки «Север» в Сумской области, когда пошёл на соседнюю позицию взять противодроновую сетку.

     Семиренко рассказал о том, как оказался в плену у российских военных в Сумской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, он отправился на соседнюю позицию за противодроновой сеткой, чтобы защитить подвал, где находились его сослуживцы. На обратном пути он столкнулся с российскими бойцами и решил сдаться, чтобы сохранить жизнь.

    Семиренко уточнил, что до мобилизации имел отсрочку благодаря работе на хлебозаводе, однако после её окончания его принудительно отправили в армию. По его словам, изначально его хотели направить «на Донецк», чего он опасался из-за больших потерь среди знакомых.

    Военнослужащий заявил: «Я нахожусь в российском плену, со мной всё хорошо, обращаются нормально, готовят, в тепле, в добре живем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный главный сержант теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военным все известные ему координаты украинских позиций под Купянском.

    Пленный стрелок ВСУ Александр Радченко рассказал о добровольной сдаче российским военным и о страхе перед ударами украинских дронов своих подразделений.

    Офицер российской группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщил о захвате в плен под Горналем двух десантников ВСУ, пересекавших границу из Сум.

    24 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Прозоров сообщил о невыполнении Киевом обязательств по наемникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская сторона отказывается забирать тела погибших наемников, нарушая свои контрактные обязательства. Кроме того, раненые иностранцы зачастую не получают положенную им медицинскую помощь, рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    Прозоров рассказал, что украинская сторона отказывается выполнять свои контрактные обязательства по отношению к иностранным наемникам, в том числе по выплате компенсаций и возвращению тел погибших, передает ТАСС. Он добавил, что Киев зачастую не оплачивает лечение и протезирование раненых иностранцев, а также не отправляет тела погибших наемников на родину для захоронения. В качестве примера он привел случай с колумбийской женщиной, чей сын погиб на Украине – украинские власти не только не выплатили положенные средства, но и не отправили тело обратно в Колумбию.

    Прозоров отметил, что украинская сторона часто «кидает» иностранных наемников, не выполняя условия контрактов. Кроме того, по его словам, некоторые раненые иностранцы не получают необходимую медицинскую помощь. Также Прозоров ранее рассказывал, что украинские военные иногда взрывают тела погибших иностранных наемников, чтобы скрыть реальные масштабы потерь среди иностранцев. Он подчеркнул, что точный подсчет погибших затруднен интенсивностью боевых действий, при которых пехота противника зачастую полностью уничтожается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил об уничтожении украинскими военными тел наемников ради сокрытия реальных потерь.

    Киевские власти тайно хоронили иностранных бойцов без уведомления их родных или представителей стран.

    Российские силовые структуры заявили о случаях намеренного обезображивания трупов противником для невозможности идентификации.

    24 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Часть Одессы и области осталась без электроснабжения

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе и прилегающей части области зафиксировано отсутствие электроснабжения, затронувшее, в частности, Пересыпский район города.

    Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу украинского энергохолдинга «ДТЭК».

    В официальном сообщении компании в телеграм-канале отмечено: «Без электроснабжения часть Одесского района области, в частности Пересыпский район Одессы».

    Причины отключения электроэнергии не уточняются.

    На Украине с конца 2025 года продолжаются перебои с подачей электроэнергии из-за экстремальных холодов и значительных повреждений инфраструктуры. В стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, что привело к ежедневному введению многочасовых графиков отключения света в разных регионах.

    В Одессе и области такие отключения происходят регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после взрывов в Одессе часть города осталась без электричества и воды.

    В Киеве и Киевской области экстренные отключения электроэнергии произошли.

    В Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях часть потребителей осталась без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

    24 марта 2026, 07:25 • Новости дня
    Мирошник сообщил о гибели железнодорожников в ДНР при ударе ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Машинист тепловоза и его помощник на минувшей неделе погибли при ударе Вооруженных сил Украины по локомотивному депо Волновахи Донецкой Народной Республики, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил, что машинист тепловоза и его помощник погибли в результате удара Вооружённых сил Украины по локомотивному депо Волновахи в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Дипломат уточнил, что инцидент произошёл на минувшей неделе. По его словам, атака была совершена по железнодорожной инфраструктуре, и в результате погибли двое железнодорожников в возрасте 40 и 35 лет.

    Мирошник добавил, что у обоих погибших остались несовершеннолетние дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике двое работников депо Волноваха погибли в результате удара Вооруженных сил Украины.

    ФГУП «Железные дороги Новороссии» сообщило о представлении погибших машиниста Максима Челгия и его помощника Александра Лисовина к государственным наградам и о материальной помощи их семьям.

    Украинские боевики ранее нанесли удары по железнодорожным составам в Крыму и Самарской области, в результате чего погиб помощник машиниста и пострадали другие железнодорожники.

    24 марта 2026, 06:41 • Новости дня
    Российский морпех в одиночку захватил дзот в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский морпех в одиночку взял под контроль дзот и ликвидировал двух боевиков ВСУ на добропольском направлении в ДНР, рассказал военнослужащий морской пехоты действующей в интересах группировки войск «Центр» с позывным «Охало».

    Российский морской пехотинец в одиночку взял под контроль дзот на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным «Охало» из отряда «Барс-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии, во время боя внутри дзота находились два пулеметчика ВСУ, которые не прекращали огонь и мешали продвижению российских подразделений.

    Боец рассказал, что его сослуживец ночью под пулеметным огнем переполз через всё поле и, достигнув дзота, забросал его гранатами. «Один наш пацан взял несколько гранат. Ночью под огнем пулемета он пополз через всё поле и дополз до этого дзота времен Второй мировой, просто закинул его гранатами. Он совершил такой поступок», – отметил военнослужащий.

    Объект, по его словам, представлял собой укрепленную огневую точку, которую не удавалось подавить ни артиллерией, ни танками, ни миномётами, ни беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский морпех с позывным «Малой» одолел бойца ВСУ в рукопашной схватке на берегу Днепра.

    Военнослужащий группировки «Восток» в одиночку ликвидировал пятерых противников при освобождении Новогригоровки.

    Пулеметчик Родомир Максимов уничтожил 27 украинских военных в ходе боя на Марьинском направлении.

    24 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Житель Курской области погиб при атаке ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара Вооруженных сил Украины по селу Гламаздино в Хомутовском районе Курской области погиб один человек, еще шестеро были ранены, отмечают местные власти.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в Мах.

    Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Сейчас на месте работают оперативные службы, уточняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Рыльске Курской области в результате обстрела пострадали мужчина и женщина, которым оперативно оказали медицинскую помощь.

    Ранее 20 марта украинский беспилотник атаковал трассу в Рыльском районе, в результате чего 29-летняя женщина получила осколочные ранения и переломы. А 17 марта житель Курска, который получил тяжелые ранения из-за удара ВСУ по автосервису, скончался после более двух недель в больнице.


    Главное
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    Трамп заявил о близости соглашения между Россией и Украиной
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа
    Полиция и военные прибыли в центр Киева из-за кризиса в Раде
    Дацик пообещал отомстить за погибшего на СВО сына
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube
    Умер заслуженный артист России Псарев

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

