Марочко сообщил о взятии ж/д станции в Константиновке
Марочко сообщил, что российские военные за последние трое суток отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись в двух направлениях, сообщает ТАСС.
По его словам, «за трое суток наши подразделения нарастили давление на позиции украинских боевиков в населенном пункте Константиновка в ДНР. В результате ожесточенных боев армия РФ отбила ж/д станцию и расширила зону контроля восточнее и западнее от железнодорожного узла». Он отметил, что в самом городе продолжаются интенсивные боестолкновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о вытеснении подразделений ВСУ из населенного пункта Николаевка под Константиновкой.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских войск внутри Константиновки и о продвижении в районе Доброполья.
Пушилин также рассказал об ожесточенных боях в южной части Константиновки и о продвижении штурмовых подразделений к населенному пункту Золотой Колодезь.