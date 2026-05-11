Британия заявила о самых «жестких санкциях» против десятков россиян и организаций
Лондон расширил санкции против 85 российских граждан и юридических лиц – под новые ограничительные меры Британии попали десятки граждан и компаний из России.
«Предпринимая одни из самых жестких действий на сегодняшний день, Великобритания разоблачает враждебную деятельность России и борется с ней на нескольких фронтах, включая недавние попытки вмешательства в выборы в Армении», – сказано в релизе британского правительства.
Рестрикции затронули центр военно-спортивной подготовки «Воин» и министра молодежной политики ЛНР Юлию Величко. Их обвиняют в причастности к выдаче паспортов жителям освобожденных территорий и перемещению несовершеннолетних.
Под санкции также попали 49 сотрудников Агентства социального дизайна (SDA) и организация «АНО Диалог». Лондон обвиняет их в проведении информационных кампаний и попытках вмешательства во внутреннюю политику Армении, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.
Кроме того, британские власти выделят 1,2 млн фунтов стерлингов на поиск несовершеннолетних и возвращение их на Украину. Об этом решении объявил министр по санкциям Стивен Даути во время визита в Брюссель. Всего на сегодняшний день Лондон ввел ограничения против более 3,3 тыс. российских объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия наложила санкции на глав Росмолодежи и «Юнармии». Посольство России назвало санкции Лондона наглой ложью о детях. Захарова посоветовала британским властям вызвать себе санитаров после введения санкций против психиатрической больницы в Крыму.
Кстати, апрельский «Рейтинг недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД зафиксировал обострение гонки за лидерство в антироссийском лагере Европы. Германия опережает Францию и Британию, но последние создают не менее ощутимые угрозы для Москвы.