Британия заявила о самых «жестких санкциях» против десятков россиян и организаций

Tекст: Катерина Туманова

«Предпринимая одни из самых жестких действий на сегодняшний день, Великобритания разоблачает враждебную деятельность России и борется с ней на нескольких фронтах, включая недавние попытки вмешательства в выборы в Армении», – сказано в релизе британского правительства.

Рестрикции затронули центр военно-спортивной подготовки «Воин» и министра молодежной политики ЛНР Юлию Величко. Их обвиняют в причастности к выдаче паспортов жителям освобожденных территорий и перемещению несовершеннолетних.

Под санкции также попали 49 сотрудников Агентства социального дизайна (SDA) и организация «АНО Диалог». Лондон обвиняет их в проведении информационных кампаний и попытках вмешательства во внутреннюю политику Армении, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

Кроме того, британские власти выделят 1,2 млн фунтов стерлингов на поиск несовершеннолетних и возвращение их на Украину. Об этом решении объявил министр по санкциям Стивен Даути во время визита в Брюссель. Всего на сегодняшний день Лондон ввел ограничения против более 3,3 тыс. российских объектов.

