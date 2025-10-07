Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Власти России заявили о подготовке безвизового режима с Китаем и еще с двумя странами
В скором времени Россия может установить безвизовый режим для туристов из Китая, Саудовской Аравии и Малайзии, согласно документам.
Введение безвизового режима между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией запланировано на ближайшее время, передает ТАСС. Об этом говорится в материалах, подготовленных к стратегической сессии по развитию туризма в России.
В документе отмечается, что одной из ключевых задач стоит достижение безвизового режима с указанными странами в краткосрочной перспективе. Одновременно обозначены планы по росту туристического потока из этих государств.
В материалах подчеркивается: «Планы и целевые показатели на будущее. Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая разрешили гражданам России с обычными заграничными паспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней.