Власти России заявили о подготовке безвизового режима с Китаем и еще с двумя странами

Tекст: Ольга Иванова

Введение безвизового режима между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией запланировано на ближайшее время, передает ТАСС. Об этом говорится в материалах, подготовленных к стратегической сессии по развитию туризма в России.

В документе отмечается, что одной из ключевых задач стоит достижение безвизового режима с указанными странами в краткосрочной перспективе. Одновременно обозначены планы по росту туристического потока из этих государств.

В материалах подчеркивается: «Планы и целевые показатели на будущее. Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая разрешили гражданам России с обычными заграничными паспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней.