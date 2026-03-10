Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.8 комментариев
В Новом Осколе из-за дронов ВСУ загорелся склад
Города Новый Оскол и Короча в ночь на вторник атаковали беспилотники ВСУ, из-за чего на крыше одного из складских помещений возник пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Новом Осколе в результате ударов трёх беспилотников самолётного типа загорелась кровля складского помещения – сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», – написал он.
Гладков уточнил, что в Короче при атаке БПЛА выбиты окна двух частных домов и складского помещения. В светлое время суток оперативные службы продолжат обход.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека. Также губернатор Гладков сообщал 8 марта, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека. Мирный житель в Белгородской области травмирован после детонации FPV-дрона.