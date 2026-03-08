Силы ПВО уничтожили за три часа более 30 дронов ВСУ над регионами России

Tекст: Катерина Туманова

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – написали там.

В оборонном ведомстве уточнили, что восемь БПЛА сбили над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву. Так же восемь дронов уничтожено над Краснодарским краем, шесть беспилотников нейтрализованы над Республикой Крым, 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Еще три дрона силы ПВО сбили над Курской областью, два – над Ростовской и по одному беспилотнику было уничтожено над Рязанской и Белгородской областями, а также над территорией Республики Адыгея.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за два часа российская ПВО уничтожила 30 БПЛА ВСУ.