Российская ПВО за два часа уничтожила 30 украинских беспилотников

Силы ПВО перехватили 30 беспилотников над семью регионами и Черным морем

Tекст: Мария Иванова

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 18.00 до 20.00 мск ликвидировали 30 украинских беспилотников самолетного типа, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

Наибольшее число аппаратов было перехвачено в небе над Тульской областью, где военные сбили восемь целей. Еще шесть дронов уничтожили над территорией Краснодарского края, а пять – над Брянской областью.

В Рязанской области нейтрализовали четыре беспилотника, в Орловской – три. В Московском регионе силы ПВО сбили два летательных аппарата.

По одному дрону уничтожено над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 14.00 до 18.00 мск дежурные расчеты ликвидировали 170 летательных аппаратов противника. В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России.