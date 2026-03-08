Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Российская ПВО за два часа уничтожила 30 украинских беспилотников
Силы ПВО перехватили 30 беспилотников над семью регионами и Черным морем
Вечером в течение двух часов дежурные расчеты сбили 30 украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами и акваторией Черного моря.
Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 18.00 до 20.00 мск ликвидировали 30 украинских беспилотников самолетного типа, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.
Наибольшее число аппаратов было перехвачено в небе над Тульской областью, где военные сбили восемь целей. Еще шесть дронов уничтожили над территорией Краснодарского края, а пять – над Брянской областью.
В Рязанской области нейтрализовали четыре беспилотника, в Орловской – три. В Московском регионе силы ПВО сбили два летательных аппарата.
По одному дрону уничтожено над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 14.00 до 18.00 мск дежурные расчеты ликвидировали 170 летательных аппаратов противника. В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России.