ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на регионы России
За четыре часа над Россией уничтожили 170 украинских беспилотников
Дежурные расчеты зенитных комплексов за последние четыре часа ликвидировали в российском небе 170 летательных аппаратов противника.
Попытка киевского режима совершить масштабную атаку была пресечена в период с 14.00 до 18.00 мск, сообщает Минобороны в канале Max. Военное ведомство уточнило, что все перехваченные цели являлись беспилотниками самолетного типа.
Наибольшее количество аппаратов уничтожено над Брянской областью, где сбили 73 дрона, и над Краснодарским краем – 27 единиц. В небе над Тульской областью перехватили 19 объектов, в Белгородской – 11, а над Рязанской областью ликвидировали десять целей.
Шесть беспилотников военные сбили над Курской областью, по пять аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря и территорией Калужской области. Четыре дрона перехватили над Черным морем, по три – над Орловской областью и Крымом.
В Московском регионе также сбили три объекта, в том числе два, которые направлялись непосредственно к столице. Еще один беспилотный аппарат дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Липецкой области.
Ранее в воскресенье, за шесть утренних часов, дежурные средства ПВО ликвидировали 152 беспилотника над десятью регионами. Днем ранее российские военные сбили 37 аппаратов противника над приграничными областями.