ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на регионы России

За четыре часа над Россией уничтожили 170 украинских беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Попытка киевского режима совершить масштабную атаку была пресечена в период с 14.00 до 18.00 мск, сообщает Минобороны в канале Max. Военное ведомство уточнило, что все перехваченные цели являлись беспилотниками самолетного типа.

Наибольшее количество аппаратов уничтожено над Брянской областью, где сбили 73 дрона, и над Краснодарским краем – 27 единиц. В небе над Тульской областью перехватили 19 объектов, в Белгородской – 11, а над Рязанской областью ликвидировали десять целей.

Шесть беспилотников военные сбили над Курской областью, по пять аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря и территорией Калужской области. Четыре дрона перехватили над Черным морем, по три – над Орловской областью и Крымом.

В Московском регионе также сбили три объекта, в том числе два, которые направлялись непосредственно к столице. Еще один беспилотный аппарат дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Липецкой области.

Ранее в воскресенье, за шесть утренних часов, дежурные средства ПВО ликвидировали 152 беспилотника над десятью регионами. Днем ранее российские военные сбили 37 аппаратов противника над приграничными областями.