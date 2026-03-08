  • Новость часаСилы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над Россией за ночь
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    28 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    8 комментариев
    8 марта 2026, 09:55 • Экономика

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти
    @ Eero Vabamagi/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а, скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией.

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем по российской нефти – они хотят попросить Пекин меньше покупать нефти из России и больше из Америки, пишет WSJ. Министр финансов США Скотт Бассент собирается поднять этот вопрос в середине марта на встрече с китайским коллегой в Париже, чтобы потом эта тема легла в основу диалога президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время апрельского саммита.

    В случае с Индией США удалось продавить свою линию в отношении российской нефти в обмен на не введение таможенных пошлин. Однако Китай – это далеко не Индия. Получится ли у Вашингтона продавить Пекин в этом вопросе?

    «США просто не могут предложить в обмен на отказ от российской нефти и газа что-то ценное для Китая. Пекин хочет, чтобы Америка беспрепятственно поставляла ему самые современные технологии и микрочипы, чтобы она не мешала ему развиваться, в том числе через копирование американских технологий. Но США не могут пойти на это, так как считают своей главной стратегической задачей сдерживание Китая и, в первую очередь, в плане технологического развития. Для Вашингтона на порядок важнее именно сдерживание Китая, чем задача пристроить свои углеводороды. Китай же не готов обменять российские энергоресурсы на что-то меньшее. Получается, что стороны не могут дать друг другу какие-то равнозначные вещи, поэтому компромиссы по соглашению между Китаем и США возможны только в мелочах, например, в снижении пошлин на какие-то товары», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Предыдущая попытка надавать на Китай повышенными пошлина на китайские товары привела лишь к ответным мерам со стороны Пекина. Ограничения по поставка редкоземельных металлов в США заставили американцев отыграть все назад. Ко всему прочему, недавно американский суд признал пошлины Трампа незаконными, что ослабило рычаги США для шантажа.

    «Вероятность того, что КНР пойдет на сокращение закупок российской нефти по политическим причинам равна нулю. Более того, сама постановка вопроса таким образом является нонсенсом в текущих условиях, когда США пытаются получить контроль над основными поставщиками энергоносителей в Китай»,

    – согласен Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    США по факту поставили под удар половину импорта нефти Китая, так как, по данным Kpler, Иран и Венесуэла в прошлом году обеспечивали порядка 17% китайского импорта, а еще порядка 33% нефтяного импорта Китая находится под угрозой из-за того, что остальным странам, поставляющим нефть в Китай, требуется Ормузский пролив.

    При этом Китай переносит конфликт на Ближнем Востоке намного легче, чем другие потребители, пострадавших от него. Об этом свидетельствуют китайские рынки, которые упали не очень сильно по сравнению, например, с европейскими. И серьезный вклад в это, во-первых, внесли нефтехранилища, которые Китай активно строил в последние годы и где хранится сырья минимум на три месяца. Во-вторых, свой вклад внесли российское углеводороды – как нефть, так и газ. На поставки нефти из России в Китай приходится 16,7% или около 2,2 млн баррелей в сутки. Нефть из Саудовской Аравии по объемам на втором месте – около 1,6 млн баррелей в сутки (12%), на третьем – ОАЭ с 1,5 млн баррелей в сутки (11%), согласно последнему отчету OPEC.

    Если представить в теории, что Китай все-таки захочет отказаться от российской нефти, то для этого ему придется ввести санкции против нее. Только тогда коммерческие компании Китая, ссылаясь на эти санкции смогут объявить форс-мажор по контрактам, говорит Юшков. Просто так разорвать выгодные коммерческие долгосрочные контракты не получится. А по ним идет 30 млн тонн через нефтепровод «Сковородино – Мохэ», 12 млн тонн транзитом через Казахстан, а также миллионы тонн нефти марки Urals и ВСТО по морю в танкерах по долгосрочным контрактам.

    «Конечно, Китай на разрыв этих контрактов не пойдет. Поставки российских углеводородов крайне важны для него. Россия крупнейших поставщик не только нефти, но и газа. По газу мы тоже вышли на первое место.

    США просто не могут ничего дать Китаю настолько важного, ради чего Пекину стоило бы портить отношения с Россией, отказываясь от наших нефти газа»,

    – говорит эксперт ФНЭБ.

    К тому же последствия для мирового рынка нефти и для самого Китая при отказе от российской нефти слишком печальные. Если предположить такой сценарий, то России пришлось бы снизить добычу и экспорт на эти 2,2 млн баррелей в сутки, потому что такого крупного покупателя нашей нефти как Китай мы бы не смогли найти все эти объемы. К тому же другие более мелкие покупатели испугались бы покупать российскую нефть после того, как даже Китай сдался под давлением США. Выпадение таких объемов с рынка означало бы одно – рост цены на любую нефть по всему миру. В итоге Китаю вместо российской нефти, которую он сейчас покупает с существенным дисконтом к рыночной цене, придется импортировать более дорогую другую нефть. И эта другая нефть еще может и не прийти, например, из-за продолжавшегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Впрочем, рычаги давления США в последнее время ослабевают. Индия, которая по версии американцев, якобы отказалась от российской нефти из-за торгового соглашения с США, начала снова активно ее скупать.

    Текущая ситуация на Ближнем Востоке, которую заварили США, скорее, пойдет на пользу России. «Эта ситуация подталкивает Китай скорее подписать новые соглашения с Россией и по нефти, и по газу, потому что Россия выглядит на общем фоне гораздо более надежным поставщиком углеводородов. Это мотивирует Пекин подписать коммерческий контракт на поставки газа по «Силе Сибири – 2», и, возможно, активизировать сотрудничество с российским СПГ в Арктике», – заключает Юшков.

    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а, скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

