В Иране заявили об угрозе кислотных дождей после взрывов

Иранский Красный Полумесяц предупредил о кислотных дождях после атак на нефтехранилища

Tекст: Мария Иванова

Спасательные службы исламской республики оповестили граждан о серьезных экологических последствиях недавних атак на объекты энергетической инфраструктуры, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись мощным авиаударам.

«Взрыв нефтехранилищ приводит к выбросу в атмосферу большого количества токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота. Если при этом начинается дождь, то он становится очень опасным и обладает сильными кислотными свойствами», – говорится в сообщении спасателей.

Специалисты подчеркнули, что такие осадки грозят повреждением легких и кожи. Людям рекомендовали не покидать дома во время дождя, а при попадании капель на тело не растирать их, а смывать водой.

Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда США и Израиль приступили к бомбардировкам иранской территории. Тегеран отвечает ударами по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные объявили о начале новой масштабной атаки по правительственным объектам в Тегеране и Исфахане. Под огнем Вашингтона и Тель-Авива 28 февраля оказались крупнейшие иранские города.