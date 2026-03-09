Бывшего замдиректора концерна «Калашников» обвинили в мошенничестве

Tекст: Катерина Туманова

«Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере), совершенного организованной группой в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту. Обвиняемый арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов», – рассказал источник ТАСС.

Напомним, днем ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела против бывших работников концерна «Калашников» из-за махинаций при поставках средств защиты для Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам концерна Ксению Гращенкову по делу о хищениях. Уголовное дело о мошенничестве при поставках деталей рассматривается с ущербом свыше 35 млн рублей. Бывшему директору компании-поставщика Юрию Чернышеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.