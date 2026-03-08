Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
В Сочи призвали покинуть набережные из-за угрозы атаки дронов
Сочинская городская администрация попросила всех находящихся у моря срочно найти укрытие в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов.
Глава города-курорта Андрей Прошунин обратился к населению с требованием обеспечить собственную безопасность, передает ТАСС.
Градоначальник призвал граждан временно уйти с открытых пространств у воды.
Чиновник также напомнил о строгом запрете на видеосъемку работы систем противовоздушной обороны. Публикация кадров с последствиями отражения воздушной атаки в социальных сетях недопустима.
В феврале в Сочи также объявляли об угрозе атаки беспилотников на территории города.