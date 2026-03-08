  • Новость часаСилами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    Избран новый верховный лидер Ирана
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 17:48 • Новости дня

    В Сочи призвали покинуть набережные из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сочинская городская администрация попросила всех находящихся у моря срочно найти укрытие в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов.

    Глава города-курорта Андрей Прошунин обратился к населению с требованием обеспечить собственную безопасность, передает ТАСС.

    Градоначальник призвал граждан временно уйти с открытых пространств у воды.

    Чиновник также напомнил о строгом запрете на видеосъемку работы систем противовоздушной обороны. Публикация кадров с последствиями отражения воздушной атаки в социальных сетях недопустима.

    В феврале в Сочи также объявляли об угрозе атаки беспилотников на территории города.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».

    Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

    По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.

    До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 11:09 • Новости дня
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву, что грозит снижением военных возможностей Украины, отметили в МИД.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС отметил, что прекращение поставок вооружений Украине со стороны США вызывает у европейских лидеров сильное беспокойство и растерянность. По словам дипломата, Европа не понимает, как реагировать на возможное сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

    Мирошник заявил: «Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины».

    Дипломат предположил, что если Вашингтон решит перенаправить свои ресурсы на собственные нужды или на Ближний Восток, то уже в ближайшее время Украина может остаться без значительной военной поддержки. Он подчеркнул, что это существенно скажется на военных возможностях Киева.

    До этого Евросоюз впервые признал опасность нелегального ввоза оружия с Украины, а Мирошник заявил, что на Украине украдено почти 500 тыс. единиц оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    8 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Фицо заявил о невозврате кредита ЕС Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 млрд евро, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо считает, что Украина не вернет ни одного евро из предоставленного ей кредита Европейского союза на 90 млрд евро, пишет РИА «Новости». Он заявил, что этот кредит, в котором не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, по сути является подарком, а не займом.

    В своем видеообращении Фицо подчеркнул: «Военный кредит на 90 миллиардов евро, в котором не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, это никакой не кредит, а обычный подарок. Потому что из этих 90 миллиардов евро Украина не вернет ничего, как не вернет ничего и из других сотен миллиардов евро, которые она получила и которые должны мотивировать ее воевать с Россией до последнего украинского солдата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан раскрыл схему движения западных денег в Киеве и назвал деятельность Владимира Зеленского финансовой прачечной. Зеленский переходил к прямым угрозам в адрес Орбана, выходя за рамки дипломатии. Зеленский также увязывал ремонт нефтепровода «Дружба» с обещанием кредита от Евросоюза.

    8 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности

    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный банк Украины обратился к Венгрии с требованием вернуть задержанные инкассаторские автомобили и крупную сумму валюты с золотом.

    Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские машины и ценности, конфискованные венгерскими властями, передает РИА «Новости». По сообщениям банка, речь идет о задержании семерых сотрудников, двух инкассаторских машин, а также о перевозимых ими 80 млн долларов и девяти килограммах золота. Сотрудники банка уже вернулись на Украину, однако техника и ценности по-прежнему остаются у венгерских властей.

    В пресс-службе «Ощадбанка» добавили: «После... захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников »Ощадбанка«, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными». Также банк сообщил о намерении оспорить решение миграционной службы Венгрии, ограничившее пребывание сотрудников инкассаторской бригады на территории Евросоюза.

    В банке подчеркивают, что уверены в законности своих действий и уже передали все подтверждающие документы в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции «Ощадбанк» обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита перевозки средств и ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности.

    Напомним, в пятницу венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. Сейчас в украинских банках наблюдаются трудности с выдачей наличных после скандала в Венгрии.

    8 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    На Украине мужчины сорвали акцию за права женщин похоронным венком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа мужчин в масках принесла похоронный венок к месту проведения женской акции во Львове на Украине и попыталась перебросить его через полицейский кордон.

    Мужчины сорвали акцию за права женщин во Львове, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНИАН. По данным агентства, группа мужчин в масках подошла к полицейскому кордону, который охранял участниц марша, и принесла с собой похоронный венок.

    «Один из мужчин бросил венок вверх, пытаясь перебросить его через кордон», – говорится в сообщении. Полицейским удалось перехватить венок и не допустить его попадания к участницам акции.

    УНИАН не сообщает, что происходило дальше на месте происшествия, а также не уточняет, были ли задержаны мужчины, участвовавшие в инциденте. Протест прошел в центре города в Международный женский день.

    Ранее в Раду повторно внесли проект «дня украинской женщины» вместо 8 Марта

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2023 года в Верховной раде уже регистрировали законопроект об отмене 8 Марта, предлагая вместо этого отмечать 25 февраля как День украинской женщины. Позже Рада не стала рассматривать данный документ.

    7 марта 2026, 21:55 • Новости дня
    Кандидат в премьеры Польши назвал условие помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава будет продолжать поддержку только в том случае, если Киев проявит уважение и не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек.

    Оппозиционная партия «Право и справедливость» выдвинула Пшемыслава Чарнека кандидатом в премьер-министры на случай победы на выборах, передает РИА «Новости».

    «Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», – подчеркнул Чарнек.

    Он добавил, что Варшава требует уважения от Владимира Зеленского.

    Согласно официальной статистике, объем военной помощи Киеву к марту 2025 года составил около 5 млрд долларов.

    Чарнек ранее раскритиковал украинского лидера за вмешательство в избирательный процесс.

    Власти Польши отменили бесплатный доступ к медицинским услугам и проживанию для большинства трудоспособных беженцев.

    7 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса «на подходе», и назвал этот процесс одолжением для Европы.

    Трамп сообщил, что участвует в урегулировании конфликта на Украине, делая это как одолжение Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация с украинским кризисом «на самом деле не сильно влияет» на США, поскольку страны разделяет океан.

    «Я делаю это как одолжение Европе», – заявил Трамп.

    Кроме того, Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе», передает ТАСС.

    «Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще одна на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего. Посмотрим, что выйдет», – заявил Трамп.

    Трамп также напомнил о своем опыте разрешения других международных конфликтов, добавив, что США неоднократно находились на грани соглашения по украинскому вопросу.

    Ранее глава Белого дома возложил ответственность за решение данного кризиса на европейские страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что заключение договоренностей по конфликту на Украине невозможно без участия стран Евросоюза в переговорах.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что для Москвы ключевым остается достижение победы в спецоперации на Украине, а не сам переговорный процесс.

    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    7 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Краснополье Сумской области зафиксировано множество обращений местных жителей по поводу мародерства солдат ВСУ на территории населенного пункта.

    Жители Краснополья в Сумской области массово жалуются на мародерство со стороны солдат ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам источника агентства в силовых структурах, местные жители отмечают участившиеся случаи незаконных хищений их имущества военнослужащими.

    Также сообщается, что украинские правоохранительные органы и военная полиция не принимают никаких мер в ответ на обращения пострадавших.

    Ранее иностранные боевики из Латинской Америки начали терроризировать мирное население в Сумской области.

    Жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов.

    8 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    @ David W Cerny/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европы не могут не замечать энергетический шантаж Украины, но почему-то затыкают друг другу рот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, европейские страны прекрасно осознают энергетический шантаж со стороны Украины, однако предпочитают не обсуждать это открыто, передает «Вести».

    Песков добавил, что европейские партнеры «замечают» угрозу, но «затыкают друг другу рот» и не выносят тему в публичное поле.

    Он подчеркнул, что действия Киева, связанные с нефтепроводом «Дружба», способны негативно отразиться на всех жителях европейских стран. «Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам, так или иначе», – заявил он.

    По мнению представителя Кремля, экономика Европы серьезно пострадает от этой ситуации, а президент Украины Владимир Зеленский в итоге станет для Евросоюза «плохим мальчиком». Песков отметил, что европейцам «уже не поздоровится» с точки зрения последствий для их экономики, когда они столкнутся с результатами энергетического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Евросоюзу заменить нефтепровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды для транспортировки нефти. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию вопросом энергопоставок.

    8 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии призвал расследовать схемы набора соотечественников в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бразилии могут инициировать расследование схем набора граждан в украинские формирования и рассмотреть гражданские иски от родственников погибших.

    Офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу в беседе с РИА «Новости» подчеркнул необходимость расследования схем набора бразильцев в ВСУ. Он задал вопросы о том, как заработанные деньги покидали страну и отчитывались ли наемники перед налоговой, отметив: «Все это нужно расследовать».

    Фариназу отметил, что не является специалистом в юридических вопросах, но допустил, что в Бразилии расследование может быть инициировано именно с этой стороны.

    Он также предположил, что в будущем родственники погибших на Украине бразильцев могут подать гражданские иски к компаниям, занимавшимся их наймом, чтобы получить компенсацию за гибель молодых людей. По мнению аналитика, в ближайшие годы стоит ожидать судебных разбирательств.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники в ВСУ используются как пушечное мясо, и подчеркивало, что российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.

    В интервью наемники ранее признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях крайне малы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, участвовавший в боях на стороне ВСУ.

    К настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ. Бразильские наркокартели и ультраправые боевики используют украинский конфликт как боевой учебный полигон и отправляются воевать ради получения военного опыта и доступа к оружию.

    Полученные навыки и тактику, включая управление беспилотниками, они переносят обратно в фавелы, из-за чего полиция Рио-де-Жанейро сталкивается с новыми угрозами.

    8 марта 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА поразил дом в Запорожской области, есть погибшие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие.

    В городе Васильевка Запорожской области противник нанес удары беспилотниками самолетного типа по многоквартирному дому. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по предварительным данным пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    «Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», – сообщил глава региона.

    Он подчеркнул, что всех пострадавших обеспечивают медицинской помощью.

    Спасатели и специалисты продолжают работу по ликвидации последствий происшествия, разбирают завалы и тушат пожар, возникший после атаки. Оперативные службы остаются на месте для оказания необходимой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дронов на людей у продуктового магазина в Алешках Херсонской области погибли два человека и еще 12 человек получили ранения.

    От дрон-атаки ВСУ на Севастополь пострадали девять человек, среди них трое детей, а жилой дом получил сильные повреждения.

    Автомобиль главы Каховского муниципального округа подвергся атаке дронов на трассе, но жертв не было.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

