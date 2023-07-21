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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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    Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

    В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину
    		  
    21 июля 2023, 14:50
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения?

    Генеральный инспектор Пентагона сообщил, что в 2022 году преступники, «бойцы-добровольцы» и торговцы оружием украли часть полученного Украиной от западных стран оружия и снаряжения, пишет CNN. В отчете, охватывающем период с февраля по сентябрь прошлого года, указано, что пропавшая техника в итоге «была возвращена».

    Подчеркивается, что в августе украинским спецслужбам удалось установить боевиков, укравших 60 винтовок и почти тысячу патронов к ним. Как сказано в докладе, целью преступников была перепродажа западных поставок на черном рынке. Кроме того, часть злоумышленников, притворявшихся гуманитарными работниками, похитили бронежилеты на сумму 17 тыс. долларов.

    Как заявил инспектор, крупные объекты (например, ракеты и вертолеты) отследить проще, чем, к примеру, приборы ночного видения. В документе сообщается, что в октябре американская сторона возобновила инспекции на украинских оружейных складах, чтобы «лучше отслеживать, куда направляется оборудование».

    Однако вопрос о том, куда пропадает часть западного вооружения, предназначавшегося для ВСУ, звучит уже не первый месяц. Так, еще в августе прошлого года исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннел выражал обеспокоенность возможным распространением американского оружия за пределы Украины. В интервью Bloomberg он отмечал, что офис Зеленского ведет учет полученной техники посредством «квитанций». Он подчеркивал, что должностные лица ВСУ, вероятно, не знают точно, где прибывшее в страну оборудование окажется в конечном счете.

    Настороженность высказывал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Как показывает прежний опыт, из Украины, как из любой другой слабо контролируемой страны, где действуют неонацистские батальоны, которые не подчиняются верховному главнокомандующему, это вооружение будет расползаться, в том числе в страны, откуда оно сейчас поступает», – цитирует главу дипведомства ТАСС.

    Ненадлежащий контроль над поставляемым вооружением со стороны США привел к тому, что на Украине и в близлежащих странах сформировался черный рынок военной техники. В частности, об этом говорил журналист Сеймур Херш в интервью для телеканала Russia Today.

    «Ещё на раннем этапе конфликта Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое нами Киеву для ведения боевых действий. Иными словами, различные командиры (не знаю, какого уровня) – зачастую не генералы, а полковники и другие – получали партии оружия и лично перепродавали их на чёрном рынке или поставляли туда», – отмечал он.

    В экспертном сообществе отмечают, что в основании проблемы лежат два аспекта – некачественный контроль за поставками со стороны США и коррумпированность большей части украинских чиновников и военных.

    «Постсоветская Украина – это активный игрок черного оружейного рынка. В стране на складах осталось много советского оружия, а коррупция в государстве процветает.

    Кроме того, многое продавали из собственного производства, так как в наследие Украине были оставлены и оборонные предприятия», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Все это обеспечивало хороший заработок для участников процесса, эти связи и цепочки сохранены и сегодня, хотя периодически в схеме менялись посредники. У нас, к сожалению, мало деталей относительно этого процесса. Но очевидно то, что Украина перепродает на черном рынке западное оружие», – продолжает собеседник.

    «Полагаю, что цепочка выглядит так: получая оружие, Украина предоставляет сертификат о том, что является конечным пользователем и никому ничего передавать не будет без согласия продавца. Но потом происходит подмена документа или даже самого вооружения», – полагает эксперт.

    «А те страны, которые хотят приобрести оружие, но не могут сделать это официально, идут на черный рынок – в мире одновременно происходят порядка 30-50 конфликтов, так что спрос есть всегда. В числе основных покупателей такие страны как Ирак и Северная Корея, которые находятся под санкциями, а также Судан, Ливия, Эритрея и многие другие», – добавил он.

    «Что касается отношения американцев к контролю, то достаточно вспомнить про 100 тыс. единиц оружия, которые просто «потеряли» в Афганистане. Тогда американский прокурор проводил расследование и выявил кучу недостатков. Это, на самом деле, все, что нужно знать об учете США», – отметил Козюлин.

    «Попытки американцев проконтролировать эти процессы, провести инспекции, особенно в чужой стране – задача почти невыполнимая, а на Украине – просто невозможная. Украинцы постараются всячески осложнить работу американцам и даже взять их «в долю», лишь бы схемы не прикрыли. Кроме того, отличным аргументом станет заявление, что часть оружия была перенаправлена на другой склад, который в последствие был уничтожен российскими войсками», – полагает он.

    «Генеральный инспектор – формально независимый человек внутри Пентагона, задача которого заключается в том, чтобы контролировать распределение средств военного ведомства. Следить за оружием, поставленным Украине, сложно, поскольку отправки осуществляются без надлежащего документального оформления», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Сейчас первые сведения о кражах уже собраны. На самом деле, опубликованные суммы ущерба относительно скромны, поэтому особого негодования у американской общественности ситуация не вызовет. Однако дополнительные инспекции внутри Пентагона организованы будут. Правда, на их эффективность я бы не рассчитывал», – отмечает эксперт.

    «Представители военного ведомства не посещают с проверками саму Украину, поэтому и проверить что-то детально у них не получится. И это не первый подобный случай. Так,

    о кражах вооружения в Афганистане узнали уже после вывода войск США, – подчеркивает Дудаков. – К слову, ответственность за это так никто и не понес».

    Вместе с тем, военный эксперт Александр Артамонов сомневается в том, что оружие пропадает именно на Украине. «Поставки регулируются торговыми отношениями. Скорее всего, хищения происходит в пути. И это уже ответственность американцев, как поставщиков», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Но так или иначе, очевидно, что не все вооружение используется исключительно ВСУ. Например, недавно отдельные части таких поставок США обнаружились в руках у французских повстанцев. Также известно, что итальянская мафия использует скорострельное оружие американцев. Все это стало возможным только потому, что Штатам выгодны мятежи, в том числе в Европе. В целом же Вашингтон финансирует терроризм от Сирии до Франции. В этом плане Украина стала удобным плацдармом», – заключил он.
     
     
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