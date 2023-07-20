Недобитую бронетехнику ВСУ лишают евроремонта

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Торговля России окончательно развернулась на восток и юг

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Глобальный разворот российской торговли с запада на восток и на юг состоялся, констатировала ФТС. Санкции помогли взрывному росту торговли с Китаем, Индией, Турцией и Азербайджаном. Однако резкое изменение логистики неизбежно привело к ряду проблем. Россия стоит на пороге нового инфраструктурного бума, который необходим для дальнейшего роста торговли.  Подробности...
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Борьба с Россией выбила из политики еще одного британца

Уоллес был ключевым менеджером проекта по вооружению ВСУ, наряду с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил свой уход из политики, хотя еще недавно ему прочили блестящие перспективы. Этому человеку ВСУ и президент Украины Зеленский обязаны очень многим. Но навязчивая идея одолеть Россию довела лично его до фиаско, а британскую армию до разорения на радость всем ее многочисленным врагам. Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Зеленский заявил о нехватке ПВО для защиты Одессы defense.gouv.fr
Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые системы. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?  Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
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Возмездие должно быть планомерным

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. Подробности...
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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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    Эксперты объяснили проблемы НАТО при починке техники для ВСУ
    Запад намерен уделять больше внимания не поставкам вооружений ВСУ, а их ремонту
    		  
    20 июля 2023, 22:00
    Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Вместо поставок новых вооружений западные страны планируют переориентироваться на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. При этом на Украине не первый месяц наблюдается проблема с транспортировкой подбитых военных машин в страны Восточной Европы для будущей починки. Как в США и странах НАТО планируют выходить из логистического тупика и какое значение этот вопрос имеет для России?

    Западные страны собираются изменить стратегию по вооружению ВСУ: согласно утечкам в СМИ, акцент будет сделан не на поставки новых вооружений, а на ремонте поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири, ссылаясь на источники в Пентагоне.

    В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась. Маклири также пишет, что руководство Украины обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть поступает в состоянии, требующем ремонта.

    Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт. Процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.

    Кроме того, в последнее время острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.

    При этом страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. Сами военные жалуются на поставленную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей. Параллельно с этим ВСУ столкнулись с нехваткой запчастей для ремонта БМП Bradley и другой западной техники, а запрос на новые детали сопряжен с рядом бюрократических процедур, сообщает издание The Washington Post.

    В экспертном сообществе отмечают, что сложившаяся ситуация стала результатом изначальных ошибок Вашингтона при создании логистических цепочек на Украине. В частности, страны НАТО не успевают чинить огромный поток поступающих вооружений, однако в альянсе оперативно вносят коррективы в имеющиеся алгоритмы.

    «Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Западные танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, танки Leopard должны направляться в Польшу, а американские и британские модели уходят в Прибалтику», – отмечает эксперт.

    При этом «расход» техники опережает темпы ее ремонта, причем это касается не только танков и БМП, но и артиллерийских систем. «Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.

    «При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле боя неохотно», – считает эксперт.

    «По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей в режиме «здесь и сейчас», – акцентирует Онуфриенко.

    Военный эксперт Александр Артамонов также отмечает проблемы с ремонтом вооружений на Украине. «В частности, это связано с проблемами логистики: доставить поврежденные машины в соседние европейские страны оказалось нелегкой задачей. Но западные страны прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и в скором времени предпримут все необходимое, чтобы ее исправить», – полагает Артамонов.

    Собеседник также считает, что в ходе недавнего саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса наверняка затрагивали этот вопрос, поэтому реализация новых логистических решений не заставит себя долго ждать. «По сути, они создадут второй эшелон обороны ВСУ, который будет состоять из ремонтных баз и хранилищ топлива.

    Этим же решением будет создаваться фундамент для поставок истребителей F-16»,

    – прогнозирует эксперт. «Возникает вопрос: почему подобные проблемы не могли решить раньше? Дело в том, что проработка логистики для создания ремонтных работ занимает много времени. Необходимо учесть множество территориальных особенностей, выбрать наилучший маршрут. Ситуация осложняется и особенностями техники, многие из которых проявляются только в условиях боевых действий», – рассказывает Артамонов.

    «Например, после того, как танки Leopard прибыли на фронт, стало понятно, что они оказались слишком тяжелыми для местного грунта. С гаубицами М777 произошла схожая ситуация: диаметр их колес оказался слишком маленьким для местности проведения СВО. Все эти мелочи, которые были пропущены на этапе испытаний вооружений, играют свою роль в трудностях транспортировки для дальнейшей починки», – поясняет собеседник.

    «Поэтому страны НАТО долгое время попросту собирали и анализировали необходимые данные. Совсем скоро, думаю, в Европе появится больше ремонтных цехов. Уже готовится строительство танкового завода на Украине, а в Польше может появиться завод агрегатной сборки немецких БМП. Возможно, будут возведены и цеха для создания снарядов», – резюмирует Артамонов.

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