Рар: Германия согласится на условия Польши по ремонту танков Leopard

Германский политолог Рар: Германия согласится на условия Польши по стоимости ремонта танков Leopard

Разногласия между Германией и Польшей зреют давно. Из-за них страны не могут договориться о строительстве завода по ремонту немецких танков. Однако Варшава все же добьется своего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о споре Германии и Польши о стоимости ремонта танков Leopard.

«Когда на Украине начался вооруженный конфликт, Германия объявила о намерении занять жесткую и непримиримую позицию в отношении Москвы. Это делалось по аналогии с Польшей и Прибалтикой. Штаты тогда активно поддержали риторику немцев», – напоминает германский политолог Александр Рар.

«Сейчас же ФРГ пытается максимально угодить пожеланиям восточноевропейских стран. Но в двусторонние отношения между Берлином и Варшавой закрался серьезнейший конфликт. Правоцентристская правящая партия Польши требует от Германии огромные деньги в качестве компенсации за действия германских властей во времена Третьего рейха», – отметил он.

«В свою очередь ФРГ частично закрыла Польше финансирование из бюджета ЕС за то, что их правительство пренебрегает либеральными ценностями. Эти противоречия сказываются на взаимной поддержке Украины. Несмотря на то, что в мае немцы и поляки договорились о создании в Польше предприятия для обслуживания танков Leopard, тут тоже нашлось место для противостояния», – рассуждает политолог.

«Это вопрос денег. Поляки требуют баснословные суммы, а Германия просто не хочет их платить. Вместе с тем, Берлину необходимо сохранить свое лидерство в ЕС на фоне ослабления Франции. Поэтому ФРГ, скорее всего, придется уступить и выделить запрашиваемые Варшавой средства», – заключил он.

Ранее стало известно, что Польша и ФРГ до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard на польской территории. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на свои источники. Отмечается, что две страны не перестают спорить о деталях структуры совместного предприятия.

По данным источника, до конца недели стороны должны договориться о постройке общего хаба с цехами близ Гливице и Познани, черновик договора уже существует. Кроме того, польский концерн Polska Grupa Zbrojeniowa представила весьма своеобразные идеи о стоимости работ над танками.

Так, инсайдеры сообщают о «заоблачных» ценах свыше 100 тыс. евро за обслуживание одного танка в рамках первичной диагностики, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тыс.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше должен был открыться завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного.

Ранее стало известно, что ВСУ оснастили немецкие Leopard советской динамической защитой. Соответствующие кадры появились в сети. Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.

Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6.

В пятницу главком ВСУ Валерий Залужный признал, что часть западных танков, которые были поставлены вооруженным силам Украины, уже уничтожены. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post. Он также отметил, что Leopard на поле боя – «это не Leopard, а мишень».