|
|
Путин: Bradley и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны», – цитирует его ТАСС.
При этом Путин заметил, что ВС России уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР. «Я сказал - 25-30% от поставленной техники уничтожено», - уточнил он.
Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
|
|
Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
|
|
Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
Глава государства Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.
Опубликованный на сайте правительства документ указывает, что основной закон дополняется новым положением – детей можно будет допускать до занятий физкультурой только при наличии медицинской справки, выданной по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся.
Кроме того, дополнительно в обязанности школы добавляется необходимость обеспечивать организацию оказания первой помощи детям – это смогут делать учителя и другие лица при наличии подготовки.
Также в пояснительной записке к закону отмечено, что школа будет обязана отслеживать рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства».
Путин провел встречу с военными корреспондентами
Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече участвуют корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов, передает ТАСС.
В июне прошлого года сообщалось, что Путин провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с военными корреспондентами. Тогда глава государства «ответил на ряд вопросов» и «отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой».
Президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России
WAM: Президент ОАЭ направил поздравительную телеграмму президенту РФ Путину по случаю Дня России
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщило News Agency WAM.
К поздравлению президента ОАЭ присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС.
Тем временем по случаю Дня России в Объединенных Арабских Эмиратах в цвета российского флага окрасили башню Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Световое шоу, организованное администрацией здания, сопровождалось звуками российского гимна.
Кроме того, на официальной странице башни Бурдж-Халифа в соцсети Instagram* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена) опубликовано поздравление народу России, в котором говорится о богатой истории, яркой культуре и выдающихся достижениях России. Авторы поздравления пожелали российскому народу незабываемого праздника и будущего в единстве и процветании.
Также в честь Дня России праздничную подсветку в цветах российского флага можно было увидеть на здании Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.
Напомним, в феврале вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о рекордном товарообороте между Россией и ОАЭ. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе.
Путин: Цели СВО не меняются, они фундаментальны
Цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с ситуацией, но в целом остаются прежними, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», – цитирует ТАСС Путина.
Он подчеркнул, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять в практическом поле.
Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами.
Путин рассказал о попытках наступления ВСУ во вторник
Украинские военные попытались во вторник провести ряд атак на нескольких направлениях, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
«На шахтерском направлении с утра прямо атака, до 100 человек личного состава, четыре танка, две бронемашины; на времевском направлении тоже несколько бронемашин», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что атака проводилась по нескольким направлениям, уничтожено несколько танков, бронемашин, нанесено огневое поражение личному составу.
«До переднего края (украинские силы) не дошли», – отметил президент.
По его словам, ни на одном из участков ВСУ не преуспели, но сами понесли большие потери.
Также глава государства отмечал, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Путин подписал закон о рассмотрении дел лидеров ОПГ без присяжных
Путин вывел рассмотрение дел лидеров ОПГ из-под юрисдикции суда присяжных
Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым дела организаторов преступных сообществ теперь будут рассматриваться без присяжных.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, из компетенции суда присяжных теперь исключены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем») и статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
Новый закон учитывает специфику преступлений, связанную с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей. Кроме того, учитываются и юридические особенности соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний.
Путин: ВСУ целенаправленно били «Хаймарсами» по Каховской ГЭС
|
|
Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС из-за тяжелых последствий для новых российских регионов, украинская сторона стремилась к этому, целенаправленно обстреливая станцию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Кто виновен – понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Я не буду на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, как мне докладывали. Но они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело», – заявил Путин.
Он также предположил, что, «может быть, была у них закладка какая-то», «может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло разрушение», передает ТАСС.
«Мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими. Делается все возможное для помощи людям в зоне затопления Каховской ГЭС, подключились Минздрав и ФМБА. Всем пострадавшим во время затопления будет оказана помощь по российским нормам и стандартам», – отметил президент.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Новости. Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И, наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту
Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок газа по дальневосточному маршруту.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации и предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции «Хулинь» в Китае.
Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 млрд кубометров в год. Реализация соглашения придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию дальневосточных регионов России, передает РИА «Новости».
В марте президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Путин: России не дали шанса выстроить нормальные отношения с народом Украины
Российской стороне не выпало шанса построить нормальные отношения с народом Украины, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
Бывший украинский президент Виктор Ющенко пришел к власти с помощью «третьего тура голосования», напомнил глава российского государства, передает ТАСС.
Это был государственный переворот, который «хотя бы прошел относительно мирным способом».
Однако российская сторона не отказывалась от общения с украинской, и сам российский лидер посещал Украину.
«Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским, украинским народом. Ну никаких просто», – подчеркнул президент России.
Вместе с тем Россия годами поддерживала украинскую экономику, напомнил Путин.
«На этом направлении что только не делали. Десятилетиями, по сути дела, если не кормили, то поддерживали экономику за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее. Но ничего не помогает. Чем закончилось? Наших сторонников начали просто убивать на улицах. Дошли до госпереворота», – указал он.
Путин подписал закон о гуманизации уголовно-исполнительной системы
Закон, предусматривающий гуманизацию уголовно-исполнительной системы, подписал президент Владимир Путин.
Закон предусматривает изменения в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, передает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.
В частности, повышается возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание, с трех до четырех лет. Эти дети живут в доме ребенка исправительного учреждения или СИЗО.
Закон должен способствовать сохранению у женщин родственных связей с детьми.
Также предусмотрена возможность размещения осужденных к принудительным работам не только в общежитиях, но и в мобильных зданиях и сооружениях, отвечающих требованиям законодательства.
Норма площади этих помещений не может быть менее 5 кв. метров (ранее – не менее 4 кв. метров) на человека. Осужденные смогут выходить из них в ночное и нерабочее время, выходные, праздники без разрешения администрации.
Кроме того, устанавливается возможность использования в СИЗО для предупреждения побегов аудиовизуальных, электронных и других средств записи. Их перечень установит правительство, а порядок применения – Минюст.
Закон вводит дисциплинарную комиссию исправительных учреждений, она будет заниматься решением вопросов применения мер взыскания с осужденных, перевода их из одних условий в другие.
Закон меняет порядок снятия взысканий с осужденного, его перестанут признавать злостным нарушителем, если он за год после отбытия дисциплинарного взыскания не был подвергнут новому.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Путин назвал число принятых на службу контрактников и добровольцев
Контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
«Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тыс. человек. А у нас мобилизация была 300 тыс., как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тыс. человек», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что работа по набору контрактников проходит «очень неплохо». Их подготовкой занимается один из заместителей министра обороны.
Ранее он заявлял, что планы по отправке солдат срочной службы в зону специальной военной операции отсутствуют.
Путин разрешил хоронить добровольцев на воинских кладбищах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому добровольцы, содействовавшие выполнению задач российских Вооруженных сил, могут быть захоронены на воинских кладбищах.
Это право получили граждане, служащие в добровольческих формированиях или заключившие контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ. Норма распространяется на всех участвующих в СВО в качестве добровольца, начиная с 24 февраля 2022 года.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в статью 11 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».