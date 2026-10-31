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Обломки сбитых беспилотников повредили восемь домов в Воронежской области
Гусев: Обломки сбитых беспилотников повредили восемь домов в Воронежской области
В результате падения обломков украинских беспилотников в Воронежской области повреждены фасады и остекление восьми частных домов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В результате падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах повреждены фасады и остекление восьми частных домов, также посечены несколько автомобилей», – написал Гусев в MAX.
По его словам, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над территорией области 12 украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов над двумя городскими округами и шестью районами региона.