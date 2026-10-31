Гусев: Обломки сбитых беспилотников повредили восемь домов в Воронежской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В результате падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах повреждены фасады и остекление восьми частных домов, также посечены несколько автомобилей», – написал Гусев в MAX.

По его словам, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над территорией области 12 украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов над двумя городскими округами и шестью районами региона.