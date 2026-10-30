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Российские дроны уничтожили десятки украинских роботов под Харьковом
Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре
В октябре операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области.
Расчеты ударных БПЛА 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса ликвидировали роботов, которые доставляли боеприпасы и продовольствие разрозненным украинским подразделениям, передает РИА «Новости».
«В октябре расчеты ударных БПЛА 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 35 единиц НРТК противника в рамках выполнения боевой задачи по расширению буферной зоны безопасности в Харьковской области», – рассказал командир подразделения с позывным Сват.
По его словам, уничтожение техники, подвозящей боекомплект и провизию, является приоритетной задачей для круглосуточно дежурящих операторов дронов. Наземные роботы поражаются сбросами боеприпасов и прямыми таранами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу расчеты ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.
В тот же день российские военные уничтожили 463 украинских дрона в Харьковской и Сумской областях за ночь.
В четверг специалисты беспилотных систем группировки «Север» ликвидировали более 90 станций спутниковой связи Starlink.