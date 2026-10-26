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Пентагон ответил на жалобы Зеленского о задержке поставок ракет
Пентагон отверг жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot
Политика Соединенных Штатов в отношении оружия, которое страны Европы могут передавать Украине, не изменилась, заявил Пентагон в ответ на жалобы Владимира Зеленского.
«Никаких изменений в политике военного ведомства относительно любых видов вооружений, передачу которых Украине европейскими странами обеспечиваем мы, не произошло», – цитирует РИА «Новости» ответ Пентагона.
В американском ведомстве добавили, что программа НАТО по поставкам вооружений США, по которой союзники по альянсу вносят вклад в предоставляемые Вашингтоном оборонные средства, также действует без изменений.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает поставки ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США не стали включать ракеты для систем ПВО Patriot в пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.
В том же месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Киеву ракеты-перехватчики PAC-2.