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Российские войска освободили запорожскую Мировку
Подразделения группировки «Восток» освободили Мировку в Запорожской области.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Мировку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.
Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Васильковского, Диброва, Коломийцев Днепропетровской области, Барвиновки, Воскресенки и Вольнянки Запорожской области.
При этом ВСУ потеряли более 245 военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Революционного, Новоужвиновки, Колодезного, Бугаевки, Котовки и Избицкого Харьковской области.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кровным, Хотенью, Бариловкой и Лужками.
Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Гавриловки, Кондратовки и Василевской Пустоши Донецкой Народной Республики (ДНР), отчитались в Минобороны.
Противник потерял до 185 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии западного производства и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии у Криницы, Роганского, Новодонецкого, Шиловки, Каменки, Староварваровки, Белозерского, Новоявленки ДНР и Ленинского Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.
Днем ранее они освободили запорожский Тимашевск.
До этого российская армия освободила запорожский Омельник.
А в прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.