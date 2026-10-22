Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за поиск реалистичных решений по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия благодарна США за поиск реалистичных решений для завершения украинского конфликта, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев РИА «Новости».

«Что касается дипломатических вопросов, я просто повторю то, что говорили президент Путин и господин Ушаков, и это очень простая позиция. Россия хочет окончательного прекращения боевых действий и создания стабильной инфраструктуры безопасности в Европе, которая обеспечит безопасность на очень долгое время. Речь идет не о временных перемириях, не о временных решениях. Речь идет о постоянном и окончательном решении», – сказал Дмитриев.

Он отметил, что Москва очень признательна президенту Дональду Трампу, его спецпосланнику Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за поиск таких вариантов. При этом американская сторона во многом идет на уступки российской позиции, подчеркнул Дмитриев в ходе Веронского Евразийского экономического форума.

По словам главы РФПИ, американские переговорщики проводят гораздо больше встреч с украинцами и представителями Европы, чтобы тщательно взвесить различные интересы. Любое временное решение, добавил он, по сути приведет к эскалации боевых действий, поэтому нереалистичные предложения лишь препятствуют установлению прочного мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал искренними усилия США по мирному урегулированию на Украине.

Джаред Кушнер сообщил об обнадеживающем прогрессе в соответствующих переговорах.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не способствует завершению конфликта.