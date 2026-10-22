За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.0 комментариев
Россия поблагодарила США за поиск реалистичных решений конфликта на Украине
Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за поиск реалистичных решений по Украине
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил признательность американской стороне за стремление найти окончательный выход из украинского кризиса.
Россия благодарна США за поиск реалистичных решений для завершения украинского конфликта, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев РИА «Новости».
«Что касается дипломатических вопросов, я просто повторю то, что говорили президент Путин и господин Ушаков, и это очень простая позиция. Россия хочет окончательного прекращения боевых действий и создания стабильной инфраструктуры безопасности в Европе, которая обеспечит безопасность на очень долгое время. Речь идет не о временных перемириях, не о временных решениях. Речь идет о постоянном и окончательном решении», – сказал Дмитриев.
Он отметил, что Москва очень признательна президенту Дональду Трампу, его спецпосланнику Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за поиск таких вариантов. При этом американская сторона во многом идет на уступки российской позиции, подчеркнул Дмитриев в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
По словам главы РФПИ, американские переговорщики проводят гораздо больше встреч с украинцами и представителями Европы, чтобы тщательно взвесить различные интересы. Любое временное решение, добавил он, по сути приведет к эскалации боевых действий, поэтому нереалистичные предложения лишь препятствуют установлению прочного мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал искренними усилия США по мирному урегулированию на Украине.
Джаред Кушнер сообщил об обнадеживающем прогрессе в соответствующих переговорах.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не способствует завершению конфликта.