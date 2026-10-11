Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
В Курской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя
В Курской области при атаке ВСУ за сутки сбито 188 дронов и ранены два человека
В результате артиллерийских обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области получили ранения двое мужчин, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Как указал Хинштейн в канале на платформе Max, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины подвергли Курскую область массированным обстрелам и атакам дронов.
«Сбито 188 вражеских беспилотников различного типа. 91 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. В слободе Белой Беловского района ранен 40-летний мужчина, в селе Пахонок Тимского района – 23-летний», – заявил губернатор.
Кроме того, в результате ударов пострадала инфраструктура в нескольких населенных пунктах. В селе Песчаное поврежден газораспределительный шкаф, в слободе Белой урон нанесен кровле, фасаду и остеклению зданий, а в селе Малое Солдатское повреждены автомобили, гараж и жилой дом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского беспилотника в Курской области.
В четверг дрон ВСУ атаковал сахарный завод в этом же регионе.
На прошлой неделе при сбросе взрывных устройств с коптеров пострадали еще два человека.