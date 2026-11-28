NYP: Продажи новых мемуаров Байдена составили 21 тыс. экземпляров

Tекст: Катерина Туманова

Мемуары под названием «Обещай мне, Америка» вышли 17 ноября, однако за первые семь дней их купили лишь 21 тыс. человек, несмотря на полученный автором аванс в 10 млн долларов, пишет New York Post.

«Честно говоря, кого вообще теперь волнует Джо Байден», – заявил бывший помощник политика.

Другой экс-сотрудник администрации признался, что шокирован такими низкими цифрами. Профессиональные критики также прохладно встретили 480-страничную книгу, обнаружив в ней фактические неточности.

Книги бывшей первой леди Джилл Байден и бывшего пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер также провалились после того, как Джо Байден покинул свой пост. Мемуары тогдашнего первого сына Хантера также имели низкие продажи во время президентства его отца.

По сообщению AP, книга бывшего президента Барака Обамы «Земля обетованная» была продана тиражом более 800 тыс. копий за 24 часа и 1 млн за неделю. Продажи книги «Моя жизнь» бывшего президента Билла Клинтона за две недели достигли 1 млн экземпляров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Байден выпустил мемуары 17 ноября. Политик в своей книге признался в постоянных испытаниях его терпения Владимиром Зеленским. В 2025 году издательство Hachette приобрело права на воспоминания бывшего американского лидера почти за 10 млн долларов.