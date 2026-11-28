Программа льготного автокредитования возобновится в России с 1 декабря

Tекст: Катерина Туманова

Согласно условиям Минпромторга, для участия в программе автомобиль с двигателем внутреннего сгорания должен производиться в России в рамках специального инвестиционного контракта и набирать не менее 3 тыс. баллов локализации, передает ТАСС.

Предельная стоимость автомобиля сохранится на уровне 2 млн рублей.

Работникам медицинской сферы и сферы образования, гражданам с инвалидностью, участникам спецоперации и членам их семей будет доступна скидка в размере 20%, а в Дальневосточном федеральном округе – 25%.

Для участников СВО, получивших ранения, сохранится скидка в 40% на автомобили с ручным управлением.

По подпрограмме «Семейный автомобиль» семьи с двумя и более детьми смогут купить машины со скидкой 10%, на Дальнем Востоке скидка для семей с одним ребенком и более составит 25%. Семьям с тремя и более детьми предоставят скидку 20% при покупке семиместного автомобиля до 2,3 млн рублей. Семьи с пятью и более детьми смогут получить аналогичную скидку на микроавтобус до 4,5 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Госдуме предложили выдавать льготные автокредиты всем работающим россиянам. Финансирование программы предложили увеличить на 10,4 млрд рублей. В октябре первый вице-премьер Мантуров анонсировал возобновление льготного автокредитования с декабря.