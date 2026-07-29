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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украина должна лишиться выхода к морю

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    38 комментариев
    29 июля 2026, 11:52 • Новости дня

    Bloomberg: Автоконцерн BMW уволит тысячи сотрудников в Германии

    Bloomberg: BMW сократит тысячи рабочих мест в Германии до 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автомобилестроительный концерн планирует уволить тысячи работников в Германии до конца 2027 года в рамках глобальной программы оптимизации штата.

    Немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу 2027 года, передает Bloomberg. Это произойдет в рамках планов по увольнению восьми тысяч работников по всему миру.

    «BMW предлагает компенсации за увольнение по собственному желанию тысячам сотрудников в Германии... Концерн ожидает, что на увольнения в Германии придется большая часть из примерно восьми тысяч рабочих мест, которые он планирует сократить по всему миру», – сообщает агентство.

    Предложения о добровольном уходе поступят сотрудникам, занимающимся разработками, исследованиями и планированием, а также управляющему звену. Производственные отделы увольнения не затронут. Программа сокращений вступит в силу в октябре и продлится до конца 2027 года, отмечает РИА «Новости».

    Ранее акции BMW упали в цене более чем на 6% после ухудшения финансового прогноза на 2026 год. Компания объяснила это конкуренцией в Азии и ситуацией на Ближнем Востоке. Штат автоконцерна по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.

    В июне сообщалось, что немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру. Руководство этого концерна анонсировало увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах к концу года.

    Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.

    26 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Полиция Берлина ликвидировала главного подозреваемого в теракте

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецназ застрелил предполагаемого террориста, въехавшего на минивэне в толпу людей во время массовых гуляний в парке Тиргартен немецкой столицы.

    Главный подозреваемый в совершении теракта в центре немецкой столицы был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел поздно вечером в субботу: водитель белого минивэна протаранил толпу в районе парка Тиргартен, врезался в дерево и скрылся.

    Позднее злоумышленника удалось обнаружить в районе Шпандау. «Около 18.00 подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие», – заявили в местной полиции.

    Несмотря на попытки реанимации, 21-летний нападавший скончался на месте. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил об одном погибшем и 29 пострадавших в результате наезда. Власти квалифицируют произошедшее как теракт с исламистскими мотивами. По данным СМИ, убитым оказался гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, который ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен.

    Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам этого теракта.

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    28 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Ультимативный тон и публичные требования нового посла Германии сразу после прибытия в Москву ставят под угрозу перспективы двустороннего дипломатического диалога, заявила официальный представитель Мария Захарова.

    Заявления нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к полному краху диалога с Москвой, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала подход прибывшего дипломата.

    «Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам представителя ведомства, с подобным пониманием целей своей миссии немецкий представитель не сможет выстроить конструктивное общение в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Германии Клеменс фон Гетце официально приступил к работе в российской столице.

    Политологи назвали его опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    Ранее Мария Захарова отказалась пожать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    29 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

    Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Христианско-демократическом союзе Германии нарастает недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца, что может привести к его скорой отставке на фоне серии скандалов.

    Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

    «Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

    Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

    После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.

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    27 июля 2026, 02:35 • Новости дня
    Мерц заявил об «исламистском теракте» в центре Берлина
    Мерц заявил об «исламистском теракте» в центре Берлина
    @ Vasily Krestyaninov / SOPA Images/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в заявлении для прессы по поводу нападения в Берлине призвал сограждан быть стойкими и не позволять злоумышленникам запугать и разделить общество.

    «Нас объединяет трагическое событие и гнусный поступок. Мы сейчас всем сердцем разделяем боль с близкими жертва этого исламистского террористического акта, с их семьями, с их друзьями. Прежде всего, я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», – приводит стенограмму речи канцлера сайт правительства ФРГ.

    Мерц подчеркнул, что действия террористов преследуют лишь одну цель: разделить  общество.

    «Они хотят отнять у нас то, что для нас наиболее важно, а именно нашу открытость и свободу. Не позволяйте себя, не позволяйте нам, запугать вас!», – сказал он.

    Канцлер заявил, что правительство не позволит яду терроризма, направленному против свободы распространяться дальше в обществе.

    «Независимо от всех партийно-политических разногласий. Мы будем защищать свободу нашего общества. На это может рассчитывать каждый», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен. Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого, после чего стало известно, что главный  подозреваемый в теракте ликвидирован.

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    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует отправить в отставку министра транспорта Патрика Шнидера, однако согласованный кандидат на этот пост в последний момент отказался.

    Премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер подтвердил слухи о готовящейся отставке министра транспорта ФРГ Патрика Шнидера, передает РИА «Новости». По словам баварского политика, канцлер Фридрих Мерц недоволен работой главы ведомства и намерен провести кадровую замену.

    «Федеральный канцлер должен принимать решения, и это ему дается нелегко. Это как у футбольного тренера: ему приходится выставлять игроков на поле и заменять их. И он пришел к выводу, что, очевидно, в министерстве транспорта необходимы перемены», – заявил Зедер в интервью телеканалу ZDF.

    Политик добавил, что Мерц уже согласовал кандидатуру нового министра, но претендент в последний момент передумал. Это усложнило задачу по переформатированию правительства. Зедер подчеркнул, что ответственность за срыв договоренностей не лежит на канцлере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Катализатором изменений стал уход Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС/ХСС из-за скандала с суррогатным материнством.

    Ранее министр транспорта Патрик Шнидер назвал регулярные опоздания поездов угрозой для демократии.


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    28 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    В Шушарах стартовало производство кроссоверов Jeland J6

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская автомобилестроительная группа начала сборку полного цикла новой версии кроссовера, адаптированного к отечественным климатическим условиям и дорогам.

    Российская группа «АГР Холдинг» запустила производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6 на своем заводе в Шушарах, сообщает РИА «Новости».

    «На высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах, прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла полноприводной версии нового кроссовера Jeland J6», – заявили в пресс-службе компании.

    Конструкция и оснащение J6 AWD специально разработаны для российских условий. Днище и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском и покрываются дополнительными слоями антикоррозийных материалов.

    Машины также получают расширенный зимний пакет, включающий обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

    Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Интеллектуальная система полного привода предлагает шесть режимов движения, подстраиваясь под дорожные условия. Сроки начала продаж и стоимость новинки будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этот кроссовер впервые показали широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной рабочие завода в Шушарах завершили сварку первого кузова данного автомобиля. В июне отечественная компания вывела на рынок три комплектации новой машины.

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    27 июля 2026, 11:38 • Новости дня
    Посольство России исключило наличие россиян среди пострадавших в Берлине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами наезда белого минивэна на толпу людей в берлинском парке Тиргартен стали десятки человек, россиян среди них не оказалось, сообщило российское дипломатическое представительство в Германии.

    «Посольство подтверждает, что среди пострадавших граждан России нет», – указали в посольстве, передает РИА «Новости».

    Нападение произошло 25 июля во время массового мероприятия в районе парка Тиргартен.

    Неизвестный за рулем белого минивэна намеренно протаранил толпу отдыхающих. После этого автомобиль врезался в дерево, а злоумышленник покинул место преступления.

    Согласно заявлению главы МВД Германии Добриндта, в результате инцидента погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получили еще 29 участников мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским терактом. Берлинский спецназ застрелил предполагаемого злоумышленника при задержании. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам нападения.

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    27 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    «КамАЗ» отменил короткую рабочую неделю из-за наплыва заказов

    «КамАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе на фоне роста заказов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» отменил четырехдневный рабочий график в августе-октябре на фоне роста объема заказов, сообщили в компании.

    Автоконцерн «КамАЗ» отменил четырехдневную рабочую неделю, которая должна была действовать с августа по октябрь, передает РИА «Новости». Такое решение принято на фоне значительного роста объема заказов на продукцию предприятия.

    «Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года», – сообщили в пресс-службе компании.

    Теперь сотрудники автогиганта продолжат трудиться по стандартному пятидневному графику. Это позволит предприятию своевременно выполнить все обязательства перед заказчиками и удовлетворить растущий спрос на рынке грузовой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной руководство автозавода обсуждало возможность перехода предприятия на четырехдневную рабочую неделю.

    В мае генеральный директор компании Сергей Когогин доложил президенту о бесперебойной работе производства.

    В прошлом году подразделения с неполной загрузкой переходили на сокращенный график из-за кризиса на рынке грузовиков.

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    27 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    DPA: Депутат Бундестага Хопперманн станет новым генеральным секретарем ХДС

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий казначей Христианско-демократического союза Франциска Хопперманн готовится занять должность генерального секретаря партии, сменив на этом посту Карстена Линнеманна.

    Кандидатуру Франциски Хопперманн на пост генерального секретаря предложил канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в ходе встречи президиума партии в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    На этой должности она сменит Карстена Линнеманна, который перейдет на пост министра здравоохранения.

    Хопперманн известна внутри партии, хотя до сих пор не пользовалась широкой популярностью у общественности. Будучи федеральным казначеем, она работала непублично, несмотря на членство в президиуме ХДС. Политик имеет диплом в области управления бизнесом и с 2021 года представляет в Бундестаге избирательный округ Гамбург-Вандсбек.

    В правительстве Германии также ожидается ряд кадровых перестановок. Причиной изменений стала отставка председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенса Шпана на фоне скандала с суррогатным материнством. Глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай возглавит фракцию ХДС/ХСС, а его место займет Нина Варкен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост на фоне скандала с суррогатным материнством.

    После этого канцлер Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Глава немецкого правительства также запланировал отставку министра транспорта Патрика Шнидера.

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    28 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Концерн Porsche решил сократить более 9 тыс. сотрудников к 2035 году

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автопроизводитель намерен к 2035 году значительно сократить штат сотрудников, при этом процесс обещают сделать максимально мягким для персонала.

    Компания Porsche планирует сократить более 9 тыс. рабочих мест к 2035 году, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    Руководство автоконцерна обещает при этом провести оптимизацию штата максимально деликатно.

    В пресс-службе Porsche заявили: «Массовые сокращения будут происходить социально ответственным образом». Представители компании пояснили, что такого результата планируется достичь за счет естественной убыли персонала.

    Основными инструментами сокращения станут выход сотрудников на пенсию, естественная текучка кадров и заключение соглашений о добровольном увольнении.

    Ранее сообщалось, что руководитель компании Porsche Михаэль Ляйтерс намеревался сократить до 6 тыс. рабочих мест к 2035 году

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen решил уволить десятки тысяч работников на фоне тяжелого кризиса в промышленности Германии. Ранее этот автоконцерн анонсировал «социально приемлемое» уменьшение штата за счет ухода сотрудников на пенсию.

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    28 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    У берлинского террориста нашли видео с признанием верности ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие правоохранители нашли на телефоне исполнителя теракта в Берлине видеозапись, где он открыто заявляет о своей приверженности запрещенной террористической группировке.

    Следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого в теракте в Берлине видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую Bild.

    «Следователи обнаружили мобильный телефон подозреваемого в теракте Абдула Баллута… На устройстве было найдено видео, записанное 25 июля, в день атаки. На записи террорист признает себя сторонником ИГ», – говорится в публикации.

    Устройство связи нашли в минивэне, на котором преступник въехал в толпу людей. Причина, по которой телефон остался в салоне, пока не установлена. Правоохранители предполагают, что злоумышленник обронил его в момент столкновения автомобиля с деревом.

    Помимо телефона в машине обнаружили ножны от мачете, которым нападавший нанес ранения прохожим после выхода из транспортного средства. Само орудие преступления пока не найдено, полиция считает, что террорист выбросил его во время бегства.

    Трагедия произошла 25 июля в районе парка Тиргартен во время массового мероприятия. В результате наезда белого минивэна на толпу один человек погиб, еще 29 получили ранения.

    Главный подозреваемый, 21-летний Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля во время спецоперации в районе Шандау.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина белый фургон въехал в толпу людей. Позже бойцы полицейского спецназа застрелили главного подозреваемого.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал эту трагедию исламистским терактом.

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    27 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Берлине иранца

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие следователи не нашли доказательств причастности гражданина Ирана к въезду белого минивэна в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Сотрудники органов правопорядка отпустили задержанного ранее мужчину, передает РИА «Новости».

    Журнал Spiegel приводит слова отца ликвидированного фигуранта дела: «Ему промыли мозги».

    Очевидцы заявляли, что иранец пытался уйти от  автомобиля преступников, что вызвало подозрения в его участии в преступлении. Однако последующий криминалистический осмотр машины полностью исключил присутствие этого человека внутри салона.

    Ранее сообщалось, что главным исполнителем атаки считается 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. Молодой человек регулярно посещал антиизраильские митинги и пытался примкнуть к запрещенной радикальной группировке. Силовики ликвидировали злоумышленника 26 июля во время задержания.

    Отец убитого отметил принадлежность семьи к шиитской общине и категорически осудил суннитских боевиков. Жертвой намеренного наезда стал один человек, еще 29 получили различные травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, берлинский спецназ ликвидировал главного подозреваемого в совершении этого теракта.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским террористическим актом. Российское посольство исключило наличие граждан РФ среди пострадавших.

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    29 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Получившая гражданство России немка рассказала о помощи российским паралимпийцам

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, недавно ставшая гражданкой России, поделилась историей сотрудничества с паралимпийской сборной России по конному спорту.

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел более десяти лет на общественных началах организует быт и тренировки отечественных спортсменов-конников во время европейских соревнований. Тренер недавно стала гражданкой РФ, рассказала, как стала помогать паралимпийской сборной России по конному спорту, передает ТАСС.

    «Да, именно так. Лошадей, которых мы тогда перевозили в Татарстан, транспортировал Евгений Руднев», – сказала она, вспоминая знакомство с будущим шеф-дэкипом команды.

    По словам наставницы, однажды Рудневу не удалось вылететь в Европу из-за проблем с документами. Он попросил коллегу встретить спортсменов в аэропорту Амстердама. С тех пор она начала помогать команде с обустройством, поиском гостиниц, конюшен и ветеринаров.

    Штэммлер-Герузел отметила, что занимается этой работой абсолютно бесплатно. Перед Играми в Токио российская сборная провела три месяца рядом с ее домом под Ганновером. Новость о снятии санкций со спортсменов вызвала у тренера искренние слезы радости.

    Президент России Владимир Путин 13 июля предоставил Штэммлер-Герузел российское гражданство. Сейчас специалист владеет тремя владимирскими тяжеловозами, одного из которых ей подарил заводчик из Татарстана.

    Международная федерация конного спорта допустила российских всадников к участию в командных турнирах.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров за поддержку решения о снятии санкций с Паралимпийского комитета.

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    Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
    В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых
    Таксист-иностранец депортирован из России за отказ везти ветерана СВО

    Украина создала себе топливный кризис

    На Украине наблюдается дефицит как бензина, так и дизеля. Причем влияет на это не только ближневосточный кризис. Сама Украина внесла в это тоже огромную лепту. Мало того, что она отказалась от российских нефтепродуктов, она еще и европейцев заставила экономить. Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Россия наращивает мощность залпа «Цирконов»

    На заводе «Севмаш» спущена на воду уже шестая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» – «Ульяновск». Почему лодки данного проекта стали одними из самых дорогих кораблей российского ВМФ и какая интрига сопровождала строительство именно этого подводного крейсера? Подробности

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    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

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    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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