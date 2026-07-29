Bloomberg: Автоконцерн BMW уволит тысячи сотрудников в Германии

Bloomberg: BMW сократит тысячи рабочих мест в Германии до 2027 года

Tекст: Мария Иванова

Немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу 2027 года, передает Bloomberg. Это произойдет в рамках планов по увольнению восьми тысяч работников по всему миру.

«BMW предлагает компенсации за увольнение по собственному желанию тысячам сотрудников в Германии... Концерн ожидает, что на увольнения в Германии придется большая часть из примерно восьми тысяч рабочих мест, которые он планирует сократить по всему миру», – сообщает агентство.

Предложения о добровольном уходе поступят сотрудникам, занимающимся разработками, исследованиями и планированием, а также управляющему звену. Производственные отделы увольнения не затронут. Программа сокращений вступит в силу в октябре и продлится до конца 2027 года, отмечает РИА «Новости».

Ранее акции BMW упали в цене более чем на 6% после ухудшения финансового прогноза на 2026 год. Компания объяснила это конкуренцией в Азии и ситуацией на Ближнем Востоке. Штат автоконцерна по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.

В июне сообщалось, что немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру. Руководство этого концерна анонсировало увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах к концу года.

Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.