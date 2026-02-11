Лавров: Берлин одержим реваншистскими фантазиями

Tекст: Валерия Городецкая

По словам министра, такое отношение проявляется, в частности, в заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении сделать немецкую армию самой сильной на континенте, передает ТАСС.

«Не отстает от Парижа и Берлин, который обуреваем реваншистскими фантазиями, иначе ничем нельзя объяснить заявление канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца о намерении вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе», – заявил Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Глава МИД также отметил, что современные политики Германии, Франции и других европейских стран, по его мнению, забыли о событиях Полтавской битвы, Березины, Сталинграда и Курской дуги. Лавров подчеркнул, что подобные исторические уроки должны служить напоминанием для нынешнего поколения европейских руководителей.

Ранее Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус не могут удержаться от антироссийской риторики.