Лавров заявил о реваншистских фантазиях властей Германии

Лавров: Берлин одержим реваншистскими фантазиями
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Германии, заявив, что власти страны движимы реваншистскими настроениями.
По словам министра, такое отношение проявляется, в частности, в заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении сделать немецкую армию самой сильной на континенте, передает ТАСС.
«Не отстает от Парижа и Берлин, который обуреваем реваншистскими фантазиями, иначе ничем нельзя объяснить заявление канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца о намерении вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе», – заявил Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.
Глава МИД также отметил, что современные политики Германии, Франции и других европейских стран, по его мнению, забыли о событиях Полтавской битвы, Березины, Сталинграда и Курской дуги. Лавров подчеркнул, что подобные исторические уроки должны служить напоминанием для нынешнего поколения европейских руководителей.
Ранее Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус не могут удержаться от антироссийской риторики.