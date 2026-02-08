От атаки Трампа выиграла власть Германии

Игорь Караулов
Евразийство следует переименовать в евроордынство
Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.
Юрий Мавашев
Как США пытаются сузить российские горизонты Индии
История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.
Владимир Можегов
Куда заведет США «явное предначертание»
Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.