  • Новость часаБлоки двух АЭС на Украине снизили мощность из-за перегрузки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
    Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада
    Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым о территориях
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    18 комментариев
    7 февраля 2026, 11:20 • Справки

    Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления

    Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления
    @ IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

    Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, вместе с резюме рекомендуется посылать сопроводительное письмо. В каких случаях оно наиболее уместно, как должно быть составлено и каких стоит избегать ошибок при его написании?

    Сопроводительное письмо – текст, который прикладывается к резюме при отклике на вакансию. Документ не является обязательным, однако его наличие повышает шансы соискателя на приглашение к собеседованию.

    Что такое сопроводительное письмо

    Сопроводительное письмо представляет собой краткое обращение к работодателю, в котором кандидат объясняет свою мотивацию и соответствие требованиям вакансии. В отличие от резюме, содержащего фактическую информацию об опыте и навыках, письмо раскрывает личную заинтересованность соискателя в конкретной позиции.

    По данным экспертов, только 20–40% резюме на российском рынке труда сопровождаются письмом. При этом около половины работодателей читают сопроводительные письма и учитывают их при отборе кандидатов.

    Когда письмо необходимо

    Сопроводительное письмо рекомендуется составлять в следующих случаях:

    ·      работодатель прямо указал на необходимость письма в описании вакансии;

    ·      соискатель претендует на руководящую должность;

    ·      кандидат не имеет опыта работы или меняет сферу деятельности;

    ·      отклик направляется в международную компанию;

    ·      на вакансию ожидается большой поток откликов от кандидатов с похожим опытом.

    По данным исследований, 17% работодателей не рассматривают резюме на позиции топ–менеджеров без сопроводительного письма.

    Структура письма

    Сопроводительное письмо состоит из нескольких смысловых блоков.

    Приветствие. Если имя рекрутера или руководителя указано в описании вакансии, следует обратиться по имени. В противном случае используется общее приветствие.

    Вступление. Указывается название вакансии и источник, где она была найдена. Здесь же можно кратко обозначить причину интереса к позиции.

    Основная часть. Содержит информацию о релевантном опыте, ключевых навыках и достижениях, соответствующих требованиям вакансии. Не следует дублировать содержание резюме – письмо должно дополнять его.

    Мотивация. Объясняется, почему кандидат заинтересован в работе именно в этой компании.

    Заключение. Выражается готовность к дальнейшему общению, указываются контактные данные.

    Требования к оформлению

    Объём письма не должен превышать одной страницы формата А4. Оптимальный размер – 5–6 предложений или 3–5 коротких абзацев. Прочтение письма рекрутером занимает в среднем 10–15 секунд.

    Стиль текста – деловой, но не чрезмерно формальный. Не рекомендуется использовать шаблонные фразы, канцеляризмы и сложные речевые обороты. Фраза «Прошу рассмотреть моё резюме на позицию...» является устаревшим штампом.

    Текст должен быть проверен на грамматические и орфографические ошибки. Опечатки в сопроводительном письме формируют негативное впечатление о кандидате.

    Распространённые ошибки

    При составлении сопроводительного письма соискатели допускают типичные ошибки:

    ·      дублирование информации из резюме;

    ·      отправка одного и того же текста на разные вакансии;

    ·      избыточный объём письма;

    ·      изложение биографии вместо описания релевантного опыта;

    ·      вопросы о заработной плате и графике работы;

    ·      использование эмодзи, шуток и неформальной лексики;

    ·      отсутствие конкретики и достижений в цифрах.

    Письмо без опыта работы

    Соискатели без профессионального опыта могут компенсировать его отсутствие в сопроводительном письме следующим образом:

    ·      указать образование и тему дипломной работы, если она связана с вакансией;

    ·      описать опыт стажировок и производственной практики;

    ·      упомянуть участие в волонтёрских проектах, студенческих организациях, профессиональных конкурсах;

    ·      перечислить пройденные курсы и полученные сертификаты;

    ·      обозначить готовность к обучению и развитию в выбранной сфере.

    Студентам рекомендуется указать в письме дни и часы, свободные для работы (актуально при частичной занятости или стажировке).

    Образец сопроводительного письма

    Здравствуйте, Ирина!

    Меня заинтересовала вакансия менеджера по работе с клиентами**.**

    Последние три года работаю в сфере продаж. За это время увеличил клиентскую базу отдела на 40%, а средний чек вырос на 25%. Имею опыт ведения переговоров с корпоративными клиентами и работы в CRM–системах.

    Ваша компания привлекает возможностью развития в сегменте B2B и работы с крупными проектами.

    Буду рад обсудить детали на собеседовании. Мои контакты указаны в резюме.

    С уважением,

    Иван Петров

    Способы отправки

    Сопроводительное письмо направляется вместе с резюме. На сайтах с вакансиями для этого предусмотрено специальное поле при отклике. При отправке по электронной почте текст размещается в теле письма, резюме прикрепляется файлом. В теме письма указывается название вакансии.

    При личной подаче документов сопроводительное письмо оформляется на отдельном листе.

    Главное

    1.    Сопроводительное письмо – краткий текст, прилагаемый к резюме при отклике на вакансию. Письмо объясняет мотивацию кандидата и его соответствие требованиям позиции.

    2.    Оптимальный объём – 5–6 предложений. Стиль – деловой, без шаблонов и канцеляризмов. Письмо не должно дублировать резюме.

    3.    Сопроводительное письмо особенно важно для соискателей без опыта, кандидатов на руководящие позиции и при отклике в международные компании.

    4.    Текст составляется индивидуально для каждой вакансии с учётом требований работодателя.

    Главное
    Шансы Сабурова вернуть право на въезд в Россию сочли очень низкими
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    Дмитриев сравнил Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»
    Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко
    Брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Названа причина смерти экс-заместителя министра юстиции Тропина

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство Трампа помогло властям Германии

    «Альтернатива для Германии» перестала быть самой популярной партией ФРГ, где неожиданно стал расти рейтинг власти. Канцлер Фридрих Мерц ни за что не смог бы добиться такого самостоятельно. Но ему сильно помог президент США Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации