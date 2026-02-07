Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления

Сопроводительное письмо – текст, который прикладывается к резюме при отклике на вакансию. Документ не является обязательным, однако его наличие повышает шансы соискателя на приглашение к собеседованию.

Что такое сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо представляет собой краткое обращение к работодателю, в котором кандидат объясняет свою мотивацию и соответствие требованиям вакансии. В отличие от резюме, содержащего фактическую информацию об опыте и навыках, письмо раскрывает личную заинтересованность соискателя в конкретной позиции.

По данным экспертов, только 20–40% резюме на российском рынке труда сопровождаются письмом. При этом около половины работодателей читают сопроводительные письма и учитывают их при отборе кандидатов.

Когда письмо необходимо

Сопроводительное письмо рекомендуется составлять в следующих случаях:

· работодатель прямо указал на необходимость письма в описании вакансии;

· соискатель претендует на руководящую должность;

· кандидат не имеет опыта работы или меняет сферу деятельности;

· отклик направляется в международную компанию;

· на вакансию ожидается большой поток откликов от кандидатов с похожим опытом.

По данным исследований, 17% работодателей не рассматривают резюме на позиции топ–менеджеров без сопроводительного письма.

Структура письма

Сопроводительное письмо состоит из нескольких смысловых блоков.

Приветствие. Если имя рекрутера или руководителя указано в описании вакансии, следует обратиться по имени. В противном случае используется общее приветствие.

Вступление. Указывается название вакансии и источник, где она была найдена. Здесь же можно кратко обозначить причину интереса к позиции.

Основная часть. Содержит информацию о релевантном опыте, ключевых навыках и достижениях, соответствующих требованиям вакансии. Не следует дублировать содержание резюме – письмо должно дополнять его.

Мотивация. Объясняется, почему кандидат заинтересован в работе именно в этой компании.

Заключение. Выражается готовность к дальнейшему общению, указываются контактные данные.

Требования к оформлению

Объём письма не должен превышать одной страницы формата А4. Оптимальный размер – 5–6 предложений или 3–5 коротких абзацев. Прочтение письма рекрутером занимает в среднем 10–15 секунд.

Стиль текста – деловой, но не чрезмерно формальный. Не рекомендуется использовать шаблонные фразы, канцеляризмы и сложные речевые обороты. Фраза «Прошу рассмотреть моё резюме на позицию...» является устаревшим штампом.

Текст должен быть проверен на грамматические и орфографические ошибки. Опечатки в сопроводительном письме формируют негативное впечатление о кандидате.

Распространённые ошибки

При составлении сопроводительного письма соискатели допускают типичные ошибки:

· дублирование информации из резюме;

· отправка одного и того же текста на разные вакансии;

· избыточный объём письма;

· изложение биографии вместо описания релевантного опыта;

· вопросы о заработной плате и графике работы;

· использование эмодзи, шуток и неформальной лексики;

· отсутствие конкретики и достижений в цифрах.

Письмо без опыта работы

Соискатели без профессионального опыта могут компенсировать его отсутствие в сопроводительном письме следующим образом:

· указать образование и тему дипломной работы, если она связана с вакансией;

· описать опыт стажировок и производственной практики;

· упомянуть участие в волонтёрских проектах, студенческих организациях, профессиональных конкурсах;

· перечислить пройденные курсы и полученные сертификаты;

· обозначить готовность к обучению и развитию в выбранной сфере.

Студентам рекомендуется указать в письме дни и часы, свободные для работы (актуально при частичной занятости или стажировке).

Образец сопроводительного письма

Здравствуйте, Ирина!

Меня заинтересовала вакансия менеджера по работе с клиентами**.**

Последние три года работаю в сфере продаж. За это время увеличил клиентскую базу отдела на 40%, а средний чек вырос на 25%. Имею опыт ведения переговоров с корпоративными клиентами и работы в CRM–системах.

Ваша компания привлекает возможностью развития в сегменте B2B и работы с крупными проектами.

Буду рад обсудить детали на собеседовании. Мои контакты указаны в резюме.

С уважением,

Иван Петров

Способы отправки

Сопроводительное письмо направляется вместе с резюме. На сайтах с вакансиями для этого предусмотрено специальное поле при отклике. При отправке по электронной почте текст размещается в теле письма, резюме прикрепляется файлом. В теме письма указывается название вакансии.

При личной подаче документов сопроводительное письмо оформляется на отдельном листе.

Главное

1. Сопроводительное письмо – краткий текст, прилагаемый к резюме при отклике на вакансию. Письмо объясняет мотивацию кандидата и его соответствие требованиям позиции.

2. Оптимальный объём – 5–6 предложений. Стиль – деловой, без шаблонов и канцеляризмов. Письмо не должно дублировать резюме.

3. Сопроводительное письмо особенно важно для соискателей без опыта, кандидатов на руководящие позиции и при отклике в международные компании.

4. Текст составляется индивидуально для каждой вакансии с учётом требований работодателя.