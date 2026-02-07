Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.6 комментариев
Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления
Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, вместе с резюме рекомендуется посылать сопроводительное письмо. В каких случаях оно наиболее уместно, как должно быть составлено и каких стоит избегать ошибок при его написании?
Сопроводительное письмо – текст, который прикладывается к резюме при отклике на вакансию. Документ не является обязательным, однако его наличие повышает шансы соискателя на приглашение к собеседованию.
Что такое сопроводительное письмо
Сопроводительное письмо представляет собой краткое обращение к работодателю, в котором кандидат объясняет свою мотивацию и соответствие требованиям вакансии. В отличие от резюме, содержащего фактическую информацию об опыте и навыках, письмо раскрывает личную заинтересованность соискателя в конкретной позиции.
По данным экспертов, только 20–40% резюме на российском рынке труда сопровождаются письмом. При этом около половины работодателей читают сопроводительные письма и учитывают их при отборе кандидатов.
Когда письмо необходимо
Сопроводительное письмо рекомендуется составлять в следующих случаях:
· работодатель прямо указал на необходимость письма в описании вакансии;
· соискатель претендует на руководящую должность;
· кандидат не имеет опыта работы или меняет сферу деятельности;
· отклик направляется в международную компанию;
· на вакансию ожидается большой поток откликов от кандидатов с похожим опытом.
По данным исследований, 17% работодателей не рассматривают резюме на позиции топ–менеджеров без сопроводительного письма.
Структура письма
Сопроводительное письмо состоит из нескольких смысловых блоков.
Приветствие. Если имя рекрутера или руководителя указано в описании вакансии, следует обратиться по имени. В противном случае используется общее приветствие.
Вступление. Указывается название вакансии и источник, где она была найдена. Здесь же можно кратко обозначить причину интереса к позиции.
Основная часть. Содержит информацию о релевантном опыте, ключевых навыках и достижениях, соответствующих требованиям вакансии. Не следует дублировать содержание резюме – письмо должно дополнять его.
Мотивация. Объясняется, почему кандидат заинтересован в работе именно в этой компании.
Заключение. Выражается готовность к дальнейшему общению, указываются контактные данные.
Требования к оформлению
Объём письма не должен превышать одной страницы формата А4. Оптимальный размер – 5–6 предложений или 3–5 коротких абзацев. Прочтение письма рекрутером занимает в среднем 10–15 секунд.
Стиль текста – деловой, но не чрезмерно формальный. Не рекомендуется использовать шаблонные фразы, канцеляризмы и сложные речевые обороты. Фраза «Прошу рассмотреть моё резюме на позицию...» является устаревшим штампом.
Текст должен быть проверен на грамматические и орфографические ошибки. Опечатки в сопроводительном письме формируют негативное впечатление о кандидате.
Распространённые ошибки
При составлении сопроводительного письма соискатели допускают типичные ошибки:
· дублирование информации из резюме;
· отправка одного и того же текста на разные вакансии;
· избыточный объём письма;
· изложение биографии вместо описания релевантного опыта;
· вопросы о заработной плате и графике работы;
· использование эмодзи, шуток и неформальной лексики;
· отсутствие конкретики и достижений в цифрах.
Письмо без опыта работы
Соискатели без профессионального опыта могут компенсировать его отсутствие в сопроводительном письме следующим образом:
· указать образование и тему дипломной работы, если она связана с вакансией;
· описать опыт стажировок и производственной практики;
· упомянуть участие в волонтёрских проектах, студенческих организациях, профессиональных конкурсах;
· перечислить пройденные курсы и полученные сертификаты;
· обозначить готовность к обучению и развитию в выбранной сфере.
Студентам рекомендуется указать в письме дни и часы, свободные для работы (актуально при частичной занятости или стажировке).
Образец сопроводительного письма
Здравствуйте, Ирина!
Меня заинтересовала вакансия менеджера по работе с клиентами**.**
Последние три года работаю в сфере продаж. За это время увеличил клиентскую базу отдела на 40%, а средний чек вырос на 25%. Имею опыт ведения переговоров с корпоративными клиентами и работы в CRM–системах.
Ваша компания привлекает возможностью развития в сегменте B2B и работы с крупными проектами.
Буду рад обсудить детали на собеседовании. Мои контакты указаны в резюме.
С уважением,
Иван Петров
Способы отправки
Сопроводительное письмо направляется вместе с резюме. На сайтах с вакансиями для этого предусмотрено специальное поле при отклике. При отправке по электронной почте текст размещается в теле письма, резюме прикрепляется файлом. В теме письма указывается название вакансии.
При личной подаче документов сопроводительное письмо оформляется на отдельном листе.
Главное
1. Сопроводительное письмо – краткий текст, прилагаемый к резюме при отклике на вакансию. Письмо объясняет мотивацию кандидата и его соответствие требованиям позиции.
2. Оптимальный объём – 5–6 предложений. Стиль – деловой, без шаблонов и канцеляризмов. Письмо не должно дублировать резюме.
3. Сопроводительное письмо особенно важно для соискателей без опыта, кандидатов на руководящие позиции и при отклике в международные компании.
4. Текст составляется индивидуально для каждой вакансии с учётом требований работодателя.