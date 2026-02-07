Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам

Экс-посол РФ в Японии Панов оценил вероятность возобновления диалога по Курилам

Tекст: Андрей Резчиков

«В текущих условиях невозможно реанимировать никакие формулировки или подходы, существовавшие в истории российско-японских отношений. Сегодня между странами даже нет политического диалога, поэтому вопрос закрыт, пока ситуация не изменится», – считает Александр Панов, заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии.

Также не приходится говорить о том, что общественное мнение в обеих странах могло каким-то образом повлиять на свободу маневра властей в этом вопросе.

«Нужно создавать общественное мнение в пользу развития отношений, тогда будет заинтересованность. В прошлом у России были территориальные проблемы с Китаем, но затем началось сближение не только на политическом уровне, но и на общественном. В результате РФ передала Китаю амурский остров Тарабаров и половину острова Большой Уссурийский. В Японии общественность никак не выступает за то, чтобы решать территориальный вопрос», – сказал дипломат.

По его словам, позиция премьер-министра Японии Такаити, которая подчеркивает неизменность курса, отражает консенсус в японском политическом истеблишменте. «Только премьер-министр Синдзо Абэ (1954-2022) пытался решить этот вопрос на основе советско-японской декларации (Московская декларация) 1956 года – на основе передачи только двух, а не четырех островов южной Курильской гряды (Япония собиралась получить острова Шикотан и Хабомаи и отказаться от притязаний на Кунашир и Итуруп). Но все это закончилось ничем», – подчеркнул собеседник.

По мнению Панова, фундаментальное расхождение позиций (неизменный японский курс на «решение вопроса четырех островов» и российский курс на отсутствие обсуждения суверенитета) не позволяют говорить о существовании условий для возобновления переговоров даже в обозримом будущем.

«Япония обложила Россию санкциями, все время придерживается негативной позиции. Какие тут могут быть переговоры по такой проблеме? Министерство иностранных дел уже четко заявляло, что вопрос закрыт. Мы можем начать разговор о мирном договоре, но не по территориям», – напомнил заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО.

В субботу в Японии отмечается «день северных территорий» (годовщина подписания Симодского трактата 1855 года). В ходе 45-го «Общенационального съезда» премьер-министр страны Санаэ Такаити выступила с требованием возврата «северных территорий» (так в Японии называют российские Курильские острова). «Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной», – заявила Такаити.

По ее словам, прошло уже 80 лет после войны, но мирный договор между странами так и не заключен. Такаити назвала сложившуюся ситуацию «обидной» и подчеркнула, что правительство тяжело воспринимает отсутствие прогресса по вопросу Курильских островов.

Это заявление отличается от высказываний прежних лидеров страны, которые ограничивались выражениями сожаления. Такаити также отметила, что японское правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией по территориальному вопросу.

В свою очередь глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги вспомнил переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым по территориальному вопросу. Он отметил, что вопрос «северных территорий» остается одной из самых сложных проблем в отношениях между Россией и Японией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что территориальная принадлежность южных Курильских островов не должна вызывать сомнений. Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам.